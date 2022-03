Superlega, con il ko con Cisterna cala definitivamente il sipario nella massima serie per la Consar Ravenna

Squadra in casa

Squadra in casa Consar Ravenna

Con l'ultimo turno per lei di riposo, con il ko casalingo contro Cisterna per 1-3 cala definitivamente il sipario nella massima serie di Superlega per la Consar Ravenna.

La squadra di Zanini aveva già realizzato la retrocessione con qualche settimana di anticipo, quella di questa sera, 13 marzo, è stata ufficialmente l'ultima partita.

Ravenna sa di essere davanti al suo pubblico l'ultima volta (11-6) e prova a tenere ritmi molto alti (22-19). Il finale dice 25-20. Nel secondo set Cisterna parte più forte (2-6); sul campo sembra esserci una sola squadra (3-13) e il finale dice 11-25. L'8-9 del terzo set sembra aprire una nuova battaglia, ma Cisterna risponde con un 12-17 che ridà fiducia agli ospiti: finale 21-25. DI nuovo 6-8 iniziale e di nuovo 12-16. La Consar non riesce a rientrare: 19-25.

Consar RCM Ravenna - Top Volley Cisterna: 1-3 (25-20; 11-25; 21-25; 19-25)

Consar: Vukasinovic 12, Biernat, Pirazzoli (L), Luiz, Ulrich 13, Goi (L), Dimitrov, Klapwijk 21, Paslac (ne), Ljaftov, Comparoni 2, Orioli 1, Candeli 6, Bovolenta. All.: Emanuele Zanini.

Cisterna:Zingel 11, Cavaccini (L), Saadat (ne), Wiltenburg 7, Giani (ne), Maar 10, Rinaldi 15, Dirlic 27, Picchio (ne), Bossi, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Fabio Soli.