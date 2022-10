Volley A2, il campionato della Consar Ravenna inizia in salita: ko con Santa Croce

Inizia in salita il campionato in serie A2 per la Consar Ravenna. La formazione di coach Bonitta fra le mura di casa perde 1-3 contro i Lupi della Kemas Lamipel Santa Croce. Una partita difficile contro un avversario che già alla vigilia si prospettava ostico, Ravenna è entrata in partita soltanto nel terzo set, che ha conquistato, e si è fatta sentire poi anche nel terzo ma senza riaprire i conti per un quinto set.

Bovolenta e compagni nel primo set faticano a trovare modi per mettere a terra i palloni e il 14-25 finale spiega al meglio il gioco da entrambe le parti del campo; meglio il secondo set finito 20-25; poi Bovolenta e compagni, spalle al muro, provano a farsi sentire e arriva la primi mini vittoria a punteggi invertiti rispetto al terzo set (25-20).

Più combattuto il quarto set, dove però gli ospiti hanno fame di confermare quanto fatto nei primi due set e si impongono 23-25.

Articolo in aggiornamento