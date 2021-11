Consar Ravenna, lussazione alla caviglia per Peslac: out almeno 70 giorni

Società in apprensione da ieri sera, perchè da subito ci si è accorti che si trattava di un infortunio notevole. Sarà fuori almeno 70 giorni, forse anche 90, Milan Peslac, il palleggiatore dell Consar Ravenna infortunatosi ieri, 31 ottobre, durante la sfida con Padova.

L'atelta ha subito una pesante lussazione sotto astragalica alla caviglia destra, ridotta in anestesia generale all’ospedale di Padova, e a seguire bloccata con gesso da tenere per 30 giorni. Una volta rimosso, si procederà con una risonanza per stabilire lo stato dei legamenti. Se tutto sarà positivo, Peslac potrà iniziare il percorso riabilitativo. Per il recupero totale si prevede un periodo variabile tra i 70 e i 90 giorni.