Superlega, la Consar Ravenna gioca dopo 40 giorni di stop dalle partite: con Trento lotta per due set

Squadra in casa

Squadra in casa Trentino Volley

Lotta per due set, facendo impensierire l'avversaria soprattutto nel primo, poi però non regge l'urto della terza frazione. La Consar Ravenna perde 3-0 (26-24; 25-21; 25-14) a casa della Trentino Energie, ritrovando l'atmosfera di una competizione agonistica dopo 40 giorni di stop. La squadra di coach Zanini infatti dopo la sfida dello scorso 13 dicembre ha osservato il turno di riposo prima di Natale e poi è stata travolta dal Covid tornando di fatto in campo al completo solo qualche giorno fa.

Avvio equilibrato (4-5), Trento dal 6-7 ribalta 10-7 e poi corre fino al 16-9. Ulrich e compagni con pazienza ricuciono e un mini parziale vale il 18 pari. Trento scappa ancora sul 21-18, Ravenna ricambia impattando 21-21 e si porta sul 22-23, poi commettte alcuni errori e Trento ne approfitta 26-24.

Il secondo set inizia con uno 0-3 ravennate; Trento poi rientra ed è punto a punto: 13-13. Sul 17-18 è pausa per coach Zanini, ma al rientro Trento fra il break che vale il 23-20 e il finale dice 25-21.

Nel terzo Ravenna fatica, 5-0 per Trento, la distanza non si accorcia mai (11-5) e Trento vola fino alla vittoria.

I recuperi

Da qui al 16 febbraio, Goi e compagni affronteranno le trasferte di Trento, Taranto (recupero della seconda di ritorno), Perugia, Monza (recupero della quarta di ritorno) e Milano mentre ospiteranno al Pala de Andrè Vibo Valentia, Piacenza e Padova (rispettivamente recuperi della prima e terza di ritorno) e Civitanova.