Volley A2, punti d'oro per la Consar Ravenna: battuta la vice capolista

Prende le misure nel primo set e poi gioca benissimo gli altri tre. E' una Consar Ravenna che fa uno sgambetto incredibile alla vice capolista: contro la Bcc Castellana Grotte finisce 3-1 davanti al pubblico di casa. "Vittoria fondamentale? Direi importante, fondamentale sarà quella, se arriverà, che ci darà la salvezza matematica, - ha commentato il tecnico Bonitta a fine gara - tutte le squadre stanno giocando bene e noi dobbiamo fare il nostro. Sono molto contento dei tre punti, rispecchiano quello che abbiamo fatto in questo periodo, tolto il 25 dicembre e il primo gennaio ci siamo sempre allenati e nel quarto set lo si è visto: i ragazzi erano pronti fisicamente ma anche mentalmente".

Tanta carica una vittoria così: "Sappiamo di avere questi picchi, sappiamo anche di averne al contrario, lavoriamo per dimezzare i nei e raddoppiare il resto. Il migliore in campo? la difesa".

Nel primo set Castellana va per il 4-7 poi è parità 8-8 e 11-11. la Bcc tiene il vantaggio, la Consar accorcia anche a -2 lunghezze ma il primo finale è ospite: 16-25. Cambia la musica nel secondo set con la Consar a siglare l'1-0 che siginfica vantaggio fino alla fine. Il tabellone indica 3-1, poi 14-8 e la Bcc non trova vie per recuperare: 25-20.

Più combattuto il terzo set con le due squadre ad alternarsi al comando della frazione e la parità 20-20 è un chiaro segnale. Consar avanti 24-22, la Bcc toglie una palla set e poi si ferma: 25-23. Nel quarto set Castellana ci prova fino al 13-13 poi Ravenna dilaga: 25-18.

Consar Rcm Ravenna - Bcc Castellana Grotte 3-1: 16-25 (22’), 25-20 (31’), 25-23 (31’), 25-18 (27’)

Ravenna: Mancini 2, Orioli 9, Arasomwan 13, Bovolenta 24, Ngapeth 4, Comparoni 9, Goi (L), Monopoli, Orto, Pinali 7. ne Chiella, Truocchio (L), Ceban, Tomassini. All. Bonitta, II all. Guarnieri, III all. Bologna.

Castellana: Jukoski 2, Tiozzo 19, Presta 12, Theo Lopes 14, Di Silvestre 6, Zamagni 6, Marchisio (L), Ndrecaj, Longo, Carelli 1, Cattaneo 5. ne Sportelli, De Santis (L). All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.