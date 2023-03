Volley A2, bene la Consar contro Grottazzolina: ora un piede è nei playoff

Vittoria importante con una sola giornata ancora di regular season da giocare. La Consar Ravenna vince contro Grottazzolina 3-0 e il contemporaneo ko di Cuneo le consegna al momento l'ottavo posto in classifica, tutto da difendere. L'ultima giornata vedrà la formazione di Bonitta a casa di Lagonegro.

Parte bene la Consar nel primo set, mette la freccia nella prima parte del gioco, si fa rimontare al 15 pari, ma poi mette di nuovo la freccia per il 20-16 e vittoria 25-19. Secondo e terzo set senza storia da 25-12 e 25-14: in entrambi Grottazzolina sta in partita per le prime azioni e poi si trova a rincorrere.

Ravenna - Grottazzolina 3-0

Ravenna: Comparoni 9, Monopoli ne, Chiella (L2) ne, Orto ne, Ngapeth ne, Bovolenta 14, Arasomwan ne, Pinali 16, Goi (L1), Mancini 4, Truocchio ne, Orioli 7, Ceban 6, Tomassini ne. All. Bonitta.

Grottazzolina: Giorgini (L2), Cubito 3, Vecchi 4, Focosi, Pison, Bartolucci 2, Breuning 15, Ferrini ne, Bonacic 3, Leli ne, Rizo 1, Marchiani, Romiti R. (L1). All. Ortenzi;