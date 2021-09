Secondo test stagionale con vittoria per l'Olimpia Teodora: Marignano battuta 3-1

Bella vittoria e ottima prestazione per lache nel secondo test della stagione al PalaCosta batte per 3-1 la Omag S.G. Marignano, che in campionato sarà avversaria diretta nel Girone A di Serie A2. Le ragazze di Coachmettono in campo buone intese e dimostrano grande capacità di lottare, rimontando dopo essere partite dietro in tutti i set disputati: molto spettacolare soprattutto la rimonta nel secondo parziale, dove le padrone di casa recuperano da 10-17 trovando il sorpasso sul 21-20 grazie al turno al servizio di Taylor Fricano (anche top scorer del match con).

Per le Leonesse ottime risposte anche dalle ragazze subentrate dalla panchina nel corso del match e tanti interessanti spunti di lavoro da approfondire nella prossima settimana di lavoro in palestra, la penultima prima dell'esordio in campionato, in programma domenica 10 ottobre a Macerata. Per quanto riguarda la sfida con la Omag S.G. Marignano, l'allenamento congiunto verrà replicato fra 8 giorni, domenica 3 ottobre, alle ore 17, in casa delle Riminesi. Ecco il tabellino:

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Omag S.G. Marignano 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-18)

Ravenna: Pomili 9, Fricano 21, Colzi 7, Torcolacci 9, Spinello 4, Bulovic 16, Rocchi (L); Fontemaggi 3, Monaco (L), Guasti 6, Foresi 2. N.e.: Salvatori, Sestini. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Muri 10, ace 8, battute sbagliate 18, errori ricez. 5, ricez. pos 58%, ricez. perf 37%, errori attacco 12, attacco 39%.

S.G. Marignano: Ortolani 16, Bolzonetti 11, Consoli 7, Mazzon 9, Brina 4, Bonvicini (L), Turco; Ceron 2, Coulibaly 6, Aluigi 1, Zonta. N.e.: Biagini (L), Penna. All.: Enrico Barbolini. Ass.: Alessandro Zanchi.

Muri 8, ace 5, battute sbagliate 11, errori ricez. 8, ricez. pos 56%, ricez. perf 32%, errori attacco 7, attacco 36%.