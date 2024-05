Segue la figlia pallavolista in trasferta, poi il malore: tragedia a Faenza

Una giornata di festa e di grandi soddisfazioni è purtroppo culminata nel modo in cui nessuno avrebbe pensato. La pallavolista Alice Tesanovic ha perso il padre subito dopo aver vinto la prima gara dei play-off che mettono in palio la Serie A2 di volley femminile. La FGL Castelfranco, formazione pisana in cui milita la giocatrice 26enne, ha vinto nettamente a Cesena, mettendo una seria ipoteca sul salto di categoria.

Purtroppo poche ore dopo il successo, Alice ha appreso del decesso improvviso del genitore che era giunto in Romagna dalla vicina Faenza. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa società castelfranchese: “La Società Pallavolo Castelfranco con sbigottimento e dolore comunica la scomparsa poche ore fa, di Boris Tesanovic, padre di Alice Tesanovic. La famiglia Tesanovic ieri sera era a Cesena ad assistere alla partita di Gara 1 della squadra: stanotte al rientro dalla trasferta, il padre di Alice ha avuto un malore. Appresa da pochi minuti la tragica notizia, Alice è in viaggio verso casa a Faenza e anche tutte le ragazze sono pronte a partire per stare vicino alla compagna di squadra”.

Poi un commovente ricordo del padre di Alice: “Boris era grande tifoso della squadra, la sua presenza costante al PalaBagagli e la sua simpatia hanno allietato molte partite. Tutta la dirigenza e lo staff sono profondamente colpiti da questo nuovo lutto, a due mesi dalla scomparsa del padre di Alessandra Colzi. La società osserverà cinque giorni di silenzio stampa nel rispetto di questa grave perdita e porge le più profonde e sincere condoglianze alla moglie Annalisa Mazzini, ad Alice e la sorella Alexandra”.