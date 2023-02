Serie B1: colpo sensazionale della Mosaico Ravenna che ingaggia Serena Ortolani

Che sorpresa per la Mosaico Ravenna, formazione che milita nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Arriva infatti in Romagna una regina della pallavolo femminile nazionale: Serena Ortolani. È stato un grandissimo lavoro della società, che ha fortemente voluto una giocatrice di livello superiore, una vera icona del volley italiano che ha deciso di sposare il progetto ravennate. Opposto, classe 1987, ha iniziato la sua carriera nel Reda Volley, per poi passare alla Libertas Forlì; ha calcato piazze importanti come Bergamo, Busto Arstizio, Casalmaggiore, Imoco, Monza e Perugia, fino allo scorso campionato in campo con Adolfo Consolini in serie A2.

Ma ciò che più di tutto la contraddistingue è la sua pluriennale permanenza in nazionale, dal 2004 al 2018, con la quale ha vinto due Europei (2007, 2009), una Coppa del Mondo (2007) e una Grand Champions Cup (2009), oltre a tre argenti (Mondiale 2018, Europeo 2005 e World Grand Prix 2005) e tre bronzi nei World Grand Prix 2007, 2008 e 2010). Un colpo incredibile e che vuole essere una spinta propulsiva per il seguito del campionato di serie B1. Una vera e propria professionista che arriva subito dopo il direttore tecnico Martino Volpini. Quest’ultimo sarà a supporto dello staff tecnico capitanato da coach Mattia Focchi.