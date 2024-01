Sitting volley, una Befana piena di vittorie per la Pianoterra Ravenna

La Befana porta una calza piena di vittorie per la Pianoterra Ravenna (la squadra di sitting volley - pallavolo paralimpica della Pietro Pezzi). Al Torneo della Befana a Fermo, la Pianoterra fa "man bassa" collezionando 5 vittorie su 5 partite giocate e il premio MVP del torneo. La squadra ravennate ha battuto nell'ordine: Fiano Romano 2/1 (26/24 28/30 15/11), Verona 2/1 (25/18 20/25 15/8), Fermo 2/1 (25/20 16/25 15/5) e Modena 2/0 (25/18 25/23), per poi imporsi nella finale contro Fiano Romano 3/0 (25-15 25-16 25-23). Il premio Mvp è andato a Ugo Grossi. Un inizio d'anno spumeggiante che, dopo la vittoria al torneo internazionale di Pordenone disputato lo scorso novembre, fa ben sperare per una nuova stagione di soddisfazioni e soprattutto di tanto divertimento all'insegna dell'inclusione e dello sport.