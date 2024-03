Sitting Volley, l'imbattuta Ravenna approda alle finali Gold del Campionato Italiano misto

La PianoterRA, squadra ravennate di pallavolo Paralimpica, continua la stagione sulla cresta dell'onda.

Dopo le vittorie, con zero sconfitte, al torneo internazionale di Pordenone e al trofeo della Befana di Fermo, la squadra della Pietro Pezzi, in trasferta a Pordenone, conclude imbattuta anche il girone di qualificazione del Campionato Promozionale Italiano Misto - Rotary Cup.

Dopo la vittoria dell'edizione 2022 ed il quarto posto del 2023, quest'anno la PianoterRA è intenzionata a dare del filo da torcere alle altre squadre dello stivale per riconquistare un gradino del podio. La manifestazione negli ultimi sette anni è cresciuta gradualmente da regionale a interregionale per poi, negli ultimi tre anni, diventare nazionale, sostenuta dalla FIPAV Nazionale e dal Rotary, con in capo l'organizzazione della FIPAV Emilia Romagna.

Quest'anno vede la partecipazione eccezionale di 23 squadre provenienti da ogni angolo della Nazione, suddivise in 4 pool geografiche, in cui le prime 3 classificate accederanno alle finali Gold, mentre le ultime 3 a quelle Silver, per contendersi, nel fine settimana del 20 e 21 aprile sotto il tetto della Fiera di Cesena, il titolo di Campioni Italiani Gold e Silver.

Per la trasferta a Pordenone coach Massimo Stambazzi ha convocato Silvia Paolini, Federica Sabini, Alessandra Torroni, Matteo Arcozzi, Federico Blanc, Ugo Grossi, Alan Masotti, Roberto Ricci Maccarini e Matteo Sassi. Completano il roster della squadra Grazia Filomena, Valentina Minelli, Veronica Rondoni, Susi Siboni, Lamberto Balella, Davide Dalpane, Nicola Emiliani, Samuele Emiliani, Tommaso Emiliani. La PianoterRA si allena ogni giovedì dalle 20:30 alle 22:30 c/o Palestra Montanari in via Aquileia, 29 a Ravenna ed è sempre in cerca di nuovi appassionati da coinvolgere.