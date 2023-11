Sitting volley, la "Pianoterra Ravenna" conquista il Trofeo Internazionale

Dopo il terzo posto conquistato la settimana scorsa, alla sua prima uscita stagionale, al campionato regionale, il Sitting Volley di Ravenna della Pietro Pezzi conquista il Trofeo Internazionale della "PN Sitting League" svoltosi sabato e domenica novembre nel Palazzetto Borgomeduna a Pordenone. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi. Gli agguerriti padroni di casa e Ravenna (rispettivamente secondi e terzi classificati, dietro ai canarini del Modena Volley, alla scorsa edizione del 2022), erano nello stesso girone in cui si sono piazzati primi e secondi (Pordenone ha vinto un set in più rispetto ai ravennati), per poi rincontrarsi in finale dove la" PianoterRA" si è imposta solo al tie-break. Questi i parziali della finale: I set 31-29, II set 20-25, III set 5-15.

MVP del torneo un capitan Blanc emozionato e commosso che, nel ringraziare compagne e compagni di squadra e la Pietro Pezzi per la professionalità ed il supporto al gruppo, ha ricordato l'ultimo posto ottenuto alla prima edizione del torneo nel 2021 sottolineando che l'impegno e la passione portano a risultati inaspettati e gratificanti. La classifica finale: Ravenna, Pordenone, Verona, Cesena (FC), Brembate (BG), Modena, Gorica (Slovenia), Vicenza.

Questo il roster del torneo: Federico Blanc, Davide Dalpane, Matteo Arcozzi, Alan Masotti, Matteo Sassi, Silvia Paolini, Alessandra Torroni, Federica Sabini, Coach Grazia Filomena. Gli allenamenti della PianoterRA continuano ogni giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30 nella palestra Montanari.