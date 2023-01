Sitting volley, la Pietro Pezzi si cimenta nella pallavolo paralimpica con la PianoterRA

Per la stagione 2022/2023 la Pietro Pezzi si cimenta anche con la pallavolo paralimpica, accogliendo nella propria scuderia la PianoterRA, squadra ravennate ormai affermata nel panorama italiano di questa disciplina sportiva che associa alle virtù dello sport il valore dell’inclusione. Quest’anno il sitting ravennate sta seguendo un percorso scoppiettante, iniziato a settembre, a Casalborsetti, con la vittoria al torneo internazionale di beach sittingvoley, passato per la partecipazione alla manifestazione “Sport in Darsena” di ottobre a Ravenna, e continuato con le vittorie alla seconda edizione della Pordenone Sittingvolley League e al campionato interregionale UsAcli, entrambi svoltisi nel mese di ottobre. Chiuso l’anno con la partecipazione di 3 suoi atleti agli All Stars Game di Torino (manifestazione organizzata dal club Fenera Chieri76 insieme proprio a Federico Blanc, ex-capitano della Nazionale Italiana di sitting e capitano della PianoterRA, in cui si sfidano dream teams composti interamente da atleti disabili provenienti da tutta Italia) la compagine romagnola ha iniziato il 2023 con un terzo posto al Torneo promozionale della Befana a Fermo e si sta ora preparando per la nuova edizione della “Coppa Rotary”, il Campionato Italiano Promozionale misto, organizzata insieme al Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, con il supporto del Rotary Club. La manifestazione si rinnova nelle regole e nel format che, aperto a 20 squadre miste (uomini e donne, disabili fisici e normodotati), quest’anno prevede una fase di qualificazione a 4 gironi (“Nord Est”, “Nord Ovest”, “Centro” e “Sud”) con formula all’italiana di sola andata e una successiva doppia fase finale: la “Gold”, in cui si sfideranno le prime 3 di ogni pool e la “Silver” in cui si sfideranno gli altri teams.

La PianoterRA, inserita nel girone “Nord Est” insieme a Verona, Modena, Cesena e Fermo, si presenta da campione in carica della scorsa stagione, per ritentare l’impresa anche nel nuovo format che inizierà Domenica 22 gennaio quando andranno di scena a Rimini e a Parma i gironi del Nord Est e del Nord Ovest e Domenica 29 quando debutteranno i gironi del Centro a Roma e del Sud a Nola. Per l’occasione gli atleti ravennati vestiranno le nuove maglie griffate “Parco Safari Ravenna”, l’affezionato partner che da tempo segue la squadra paralimpica nella divulgazione dei valori di integrazione e inclusione che ben sono rappresentati da questa disciplina sportiva e che da sempre il Parco promuove e comunica ai suoi visitatori durante le visite guidate e i laboratori didattici.

La pallavolo paralimpica apre le porte a tutti gli interessati ogni giovedì sera alle ore 20:00 nella palestra Montanari di via Aquileia a Ravenna. Questo il roster di quest’anno: Arcozzi Matteo, Baccoli Davide, Balella Lamberto, Benini Massimo, Blanc Federico (capitano), Coatti Lorenzo, Dalpane Davide, Dalpane Silvia, De Rosa Maria, Emiliani Nicola, Emiliani Tommaso, Emiliani Samuele, Filomena Grazia Ileana, Grossi Ugo, Masotti Alan, Minelli Valentina, Paolini Silvia, Ricci Maccarini Roberto, Sabini Federica, Sassi Matteo e Torroni Alessandra (info sulle pagine fb: Pietro Pezzi Ravenna oppure Pianoterra – Sitting Volleyball Ravenna).