Le due società danno vita al nuovo progetto sportivo: nasce Volley Bassa Romagna

Una collaborazione avviata già da due anni e sempre più stretta, tanto da dare il via ufficiale, in occasione dell’imminente stagione sportiva 2023-24, ad un vero e proprio progetto che prevede il coinvolgimento di un altissimo numero di atlete e tecnici impegnati nel dar vita ad un sodalizio che partirà dalla credibilità maturata in anni di successi e promozione della pallavolo su tutto il territorio romagnolo.

Il progetto, denominato “VBR”, acronimo di Volley Bassa Romagna, metterà insieme le capacità, le conoscenze e tutto il background di due società conosciute e apprezzate: InVolley Lugo e Fusignano Volley. A sancire e sottoscrivere la nascita ufficiale della nuova realtà i due presidenti, Giuseppe Orselli e Fabio Bentini, che continueranno a rappresentare il punto di riferimento dell’intera struttura ma che, allo stesso tempo, hanno scelto di affidare l’incarico di Direttore Tecnico del sodalizio a Beatrice Ricci Iamino, mentre Michele Grazia sarà il Direttore Sportivo della prima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C della Fipav.

Coinvolte nel nuovo progetto saranno ben 15 formazioni per un totale di circa 200 atlete, dai Centri di Avviamento di Lugo e Fusignano, che nelle ultime stagioni hanno registrato numeri davvero incoraggianti grazie al bel momento che sta vivendo l’intero movimento pallavolistico italiano, fino ad arrivare alla Serie C, categoria già disputata nell’ultima annata dall’Involley. E anche lo staff composto da allenatori e preparatori sarà consistente, con 25 tecnici impegnati quotidianamente a bordo campo.

“Ringrazio i presidenti – dice Beatrice Ricci Iamino, lughese classe 1986 da anni allenatrice nei settori giovanili di club romagnoli e selezionatrice provinciale per la Fipav – per avermi affidato la Direzione Tecnica di questo progetto. Per me, si tratta di un ritorno a casa e ritrovo tante persone che conosco da una vita e con le quali c’è un rapporto molto forte. Ho avuto l’occasione di incontrare gli allenatori del gruppo e ho trovato tecnici molto preparati e motivati. Il mio impegno sarà soprattutto indirizzato a cercare di coordinare lo staff e dare una linea guida, a completa disposizione e sempre aperta al confronto. L’obiettivo principale sarà quello di agevolare le atlete in un percorso sportivo ottimale, dando loro l’occasione per esprimere tutte le potenzialità delle quali dispongono e consentire così al club di rendersi competitivo a livello territoriale”.

“Dopo un anno sabbatico – sottolinea invece Michele Grazia, tecnico classe 1973 e fusignanese di adozione con una lunga esperienza nel mondo del volley – la proposta di far parte di questo nuovo progetto con un nuovo ruolo è stata una sorpresa. Per me si tratta di una sfida stimolante sia per il ruolo che andrò a rivestire, sia per il ritorno a Lugo, in una realtà che conosco. La prima squadra sarà solamente la punta dell’iceberg del progetto VRB, motore che potrà trainare l’intero movimento alimentando entusiasmo in tutte le tesserate”.

La nuova stagione entrerà nel vivo dalla fine del mese di agosto fino a settembre con l’inizio della preparazione atletica di tutte le formazioni della VBR. Il primo passo per una stagione che si preannuncia sin d’ora ricca di impegni e di nuove sfide con le quali confrontarsi.