Un amico del Csi Ravenna e del Cral Mattei: sei squadre e 70 atlete per onorare la memoria di Pietro Samorì

Un Memorial per ricordare Pietro Samorì. Infaticabile e appassionato dirigente di lungo corso del Csi Ravenna e del Cral Mattei, morto il 15 aprile dell’anno scorso. E’ quello che il Cral Mattei ha organizzato in collaborazione con il comitato CSI di Ravenna in quella che è stata per tantissimi anni la casa di Samorì, il Pala Enichem. Riservato alla categoria Under 13 femminile, al Memorial hanno partecipato 6 squadre per un totale di 70 atlete.

Dopo le partite dei due gironi eliminatori da 3, le formazioni in gara hanno disputato la finale relativa al loro piazzamento. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra del Cervia che ha battuto in finale il Mattei Gialla per 2-0. Al terzo posto si è piazzata l’Olimpia Teodora rossa, che ha sconfitto nel derby in famiglia l’Olimpia gialla per 2-0. Infine, nel match valido per il quinto posto successo della Mattei azzurra sul Fusignano Volley per 2-0. Ma più del risultato sul campo, il valore della manifestazione era nel suo spirito aggregativo e nel ricordo profondo che le giovani atlete in campo hanno voluto esprimere per Samorì, illuminato esempio di passione per lo sport.

Le premiazioni sono state effettuate dalle figlie di Pietro, alla presenza del presidente del comitato territoriale Csi di Ravenna-Lugo, Alessandro Bondi, della responsabile della commissione tecnica di pallavolo del CSI Bianca Lanzoni, dei dirigenti del Cral Mattei e del diacono Luciano Di Buò, collaboratore parrocchiale nella chiesa di San Giuseppe Operaio e grande amico di Samorì.