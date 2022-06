Va a Caterina Bosi il premio Volley & Scuola: una borsa di studio per la giovane atleta

La giovane Caterina Bosi della società Vbr Fusignano Volley si è aggiudicata il premio Volley & Scuola, indetto dal comitato territoriale Fipav di Ravenna. Caterina è infatti risultata l'atleta che si è più contraddistinta durante la stagione sportiva 2021-2022 non solo sul campo, ma anche come rendimento scolastico. La consegna del premio si terrà venerdì 10 giugno alle 11.30 nella sala consiliare del municipio di Fusignano, alla presenza del sindaco, dell'assessore allo Sport e dei responsabili di Fipav Ravenna.

Durante le partite del campionato territoriale under 16 femminile gli addetti ai lavori (allenatori, arbitri e selezionatori) hanno votato le cinque migliori giocatrici per rendimento sul campo. Tra le cinque atlete che si sono contraddistinte per rendimento sportivo, quella che ha presentato la miglior pagella scolastica è risultata essere proprio Caterina, studentessa del liceo linguistico di Lugo. La giovane atleta si è pertanto aggiudicata la borsa di studio di 500 euro messa in palio da Fipav Ravenna con il supporto della Bcc ravennate, forlivese e imolese e il diritto di partecipare al camp di selezione per i più importanti college americani organizzato a Frascati (Roma) dal 13 al 15 giugno dalla società SportLinx360. Il premio Volley & Scuola, patrocinato dall'Ufficio scolastico regionale, nasce per legare sempre più sport e scuola e dare un segnale importante alle famiglie che credono nella pallavolo e nelle società sportive fulcro fondamentale del territorio.