Vittoria di grande carattere per la Fenix che batte la Titanservice

Vittoria di grande carattere per la Fenix, più forte delle assenze e dei problemi fisici che l’avevano colpita durante tutta la settimana di preparazione. Contro un’avversaria insidiosa come la Titanservices San Marino, la squadra ha reagito alla grande, rialzando la testa dal difficile momento che stava attraversando. “Devo fare i complimenti alle ragazze – sottolinea coach Loris Polo – perché la



preparazione di questa partita è stata davvero difficile avendo avuto tante infortunate e ammalate. Sabato infatti non avevamo entrambe le libere e molte giocatrici sono venute a giocare pur senza essersi mai allenate, ma nonostante ciò siamo riusciti adaffrontare la gara con grande mentalità. Non nascondo che c’era un po’ di preoccupazione visto anche il momento che stavamo attraversando e invece c’è stata una grande reazione. Nei primi due set le ragazze non hanno mai mollato mostrando grande concentrazione poi sono calate nel terzo, ritornando però nel quarto a giocare molto ria è fondamentale per il morale e ora speriamo di recuperare qualche giocatrice in vista della prossima partita”. La Fenix giocherà mercoledì 1 marzo alle 20.30 in casa della Libertas Volley Forlì.