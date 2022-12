Volley B2, terza vittoria consecutiva per l'Olimpia Teodora: Apav battuta in 5 set

Prosegue la striscia positiva in B2 dell’Olimpia Teodora che conquista la terza vittoria consecutiva superando la APAV BCC di Lucrezia (PU) al termine di una partita vibrante durata oltre due ore disputata alla palestra Dante Alighieri di Lido Adriano, causa nuova indisponibilità della Mattioli di Ravenna. Il coach di casa Biagio Marone propone qualche novità nel sestetto iniziale inserendo Ghiberti in banda e Fusaroli al centro che bene avevano fatto nell’ultima vittoriosa trasferta. Conferme invece per Ronchi opposta a Baravelli, Monaco in posto 4, Comastri nella coppia dei centrali e Macchi in seconda linea. Elisa Cella sulla panchina marchigiana risponde schierando la regista e capitana Montesi, opposta l’esperta Minati, Baki e Ciacci schiacciatori di posto 4, Terenzi e Magi centrali, Mazzarini libero.

Partita da subito bella e buona partenza Olimpia con Monaco molto incisiva in attacco e una Valentina Macchi formato super. 12-7 e la panchina ospite ferma il gioco. La partita resta saldamente nelle mani delle ragazze di casa e sul 18-13 Cella spende il secondo time out. Non cambia però l’inerzia del set, la difesa ospite sale di tono, APAV arriva a -2 (22-24) ma Olimpia Teodora chiude con un potente attacco di Ronchi al secondo set ball.

Si torna in campo e pare di assistere ad un’altra partita. Ravenna parte sopra 4-2 ma ben presto le ospiti ribaltano il punteggio e sull’8-15 coach Marone ha già utilizzato entrambe le sospensioni a sua disposizione. Entra anche Balducci ma la reazione giallorossa è timida e poco convinta, Lucrezia ormai comanda il gioco e pareggia il conto dei set.

Il brusco scivolone patito lascia il segno anche dopo la ripresa del gioco, Montesi e compagne trascinate da una ottima Minati proseguono a martellare e vanno sul 9-3 prima (costringendo nuovamente la panchina ravennate a due precoci time out) e sul +12 (17-5) poi. Un piccolo risveglio nel finale consente solo di fermare lo scivolo e ridurre il distacco ma il 2-1 Lucrezia è scritto.

Morale sotto i tacchi e percorso tutto in salita ora per le leonesse che devono provare ad invertire l’inerzia negativa ed allungare il match. Il vantaggio di 4 punti (8-4) fa ben sperare ma il time out di Elisa Cella frutta l’immediato recupero fino a -1, ma Baravelli e compagne reagiscono sostenute dal folto e caloroso pubblico presente spingendosi fino ad un confortante vantaggio di 6 punti (17-11) mantenuto fino al 22-16 grazie ad un cambio alla regolare. Fino a quando per le ospiti va al servizio Minati. La battuta tesa piedi a terra dell’opposto marchigiano frutta un 7-0 che vale il sorpasso. Un errore per parte dai 9 metri frutta il match ball per le ospiti che viene sprecato da un nuovo servizio fuori misura. Errore che costerà carissimo perché due staffilate velenose di Balducci in fase break consentite da alcune strepitose difese di Macchi portano la sfida al quinto set.

Un punto fortunoso della centrale Terenzi e un ace regalano il 5-2 all’Apav ma le leonesse non firmano la resa, anzi. Sale in cattedra Zoe Comastri classe 2006 che va al servizio sul 6-7 e infila una serie impressionante. La ricezione marchigiana sbanda paurosamente e non riesce a ricostruire. Olimpia cambia 8-7 e a campi invertiti lo show della giovane centrale bolognese prosegue con anche due aces diretti, il secondo pesantissimo perché arrivato dopo il secondo time out avversario. È 11-7 Olimpia Teodora ma non è finita, la partita termina con scambi intensi e vibranti, sono i punti decisivi di Balducci, Fusaroli e Monaco a mettere fine alla contesa e regalare un successo meritato e fortemente voluto.

Tra i festeggiamenti di fine partita le parole del Presidente Giuseppe Poggi. “Le ragazze ci fanno sempre emozionare e soffrire perché passiamo da momenti di grande gioco e grande fiducia ad altri di difficoltà dove sembra non riuscire più nulla. D’altronde siamo giovani e fa parte del gioco, Oggi dobbiamo dire brave davvero alle ragazze perché è stata una vittoria di carattere, non era facile tirarsi fuori dalla buca contro una squadra così solida ed in salute”. Nel prossimo turno, l’ultimo del 2022, Olimpia Teodora farà visita ad Ozzano, seconda forza del campionato con la voglia di giocarsela fino in fondo.

OLIMPIA TEODORA - APAV BCC FANO 3-2 (25-22, 15-25, 14-25, 26-24, 15-11)

Olimpia Teodora: Fusaroli 9, Ronchi 14, Macchi (L1), Monaco 12, Pioli, Baravelli 1, Ghiberti 4, Bendoni (K) 1, Comastri 15, Ravaglia, Piovaccari 2, Balducci 14. N.e. Piraccini (L2), Munteanu. All. Marone

Apav BCC Fano: Piva, Ciacci 14, Sanchioni, Lucconi, Mazzarini (L1), Poli, Montesi (K) 3, Baki 14, Terenzi 6, Minati 15, Magi 14. N.e. Crocini, Borgogelli (L2). All. Cella