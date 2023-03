Volley A2, la Consar ospita Grottazzolina per l'ultima in casa di regular season

Ultima fra le mura di casa di regular season e la speranza è poter accedere il prima possibile ai playoff. Questo il sapore della sfida di domani, 26 marzo, fra la Consar Ravenna e la Videx Grottazzolina, alle 16. Ravenna ha 35 punti, i marchigiani sono decimi a quota 31 e solo un successo da tre li terrebbe in corsa. In mezzo c’è Cuneo, a quota 34, spettatore molto interessato. Il coach ravennate Marco Bonitta non scende sul terreno dei calcoli.

"Abbiamo dimostrato in più occasioni – ha detto - che non siamo ancora così maturi per guardare ad obiettivi precisi o lontani. Dobbiamo assolutamente continuare a pensare ad una partita alla volta. Sicuramente la voglia di fare una bella gara davanti al nostro pubblico c’è e la speranza è che non sia l’ultima ma dobbiamo fare i conti anche con un avversario tosto, che all’andata ci ha battuto dopo una gara rocambolesca”. La Videx Yuasa (con la nuova società chiamata M&G Scuola Pallavolo) è tornata in A2 dopo tre annate in A3: a un girone d’andata a grande velocità, chiuso al quinto posto con 22 punti, ha fatto seguito un ritorno con un vistoso rallentamento ma resta avversario scorbutico per tutti, come dimostrano i 9 tie-break giocati (7 dei quali vinti). “Grottazzolina è una squadra che combatte, che non molla niente. E poi ha un roster importante – avvisa Bonitta – nel quale poco più di un mese fa è stato inserito il cubano Rizo Gonzalez: e questo permette a loro di variare l’assetto tattico durante la partita. E’ una squadra molto esperta, in almeno quattro titolari, e che a livello morale esprime parecchio".