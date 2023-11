Volley A2, la Consar Ravenna cerca punti a casa del fanalino Ortona

A casa del fanalino di coda con l'obiettivo di fare punti. Con questo obiettivo la Consar Ravenna sarà a Ortona domani, domenica 12 novembre alle 18, per affrontare la neopromssa che sta pagando il salto di categoria con un'ultima posizione. La formazione di Bonitta arriva da una quinta giornata negativa, costata il ko netto contro Brescia.

"In settimana i ragazzi hanno sfogato la loro rabbia e ho notato in loro tanta voglia di riscatto – ha spiegato il tecnico - c’è la consapevolezza di dover fare ancora dei passi importanti, soprattutto nei momenti della partita in cui bisogna assumersi delle responsabilità e tirare fuori il meglio di quello che viene fatto in settimana, e questa partita sicuramente ci sarà da lezione".

Dall’altra parte della rete c’è una Sieco Service, abituale frequentatrice di questo campionato, nel quale è tornata quest’anno dopo una sola stagione in A3. La formazione abruzzese, guidata da 12 anni di fila da Nunzio Lanci, ortonese doc, ha fin qui ottenuto due punti, frutto di due tie-break persi in trasferta a Porto Viro e Aversa. Tra le mura amiche ha lasciato strada a Siena, Grottazzolina e Santa Croce. "I risultati non parlano a favore di Ortona ma questa è una squadra che soprattutto in casa gioca molto bene – ammonisce Bonitta – ed è piuttosto pericolosa. Avrà altissime motivazioni perché vorrà assolutamente vincere la prima partita per cambiare un po’ il trend del suo campionato. Dovremo quindi mettere in campo grande attenzione perché sarà una partita insidiosissima".