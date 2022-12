Volley A2, la Consar Ravenna riprende da Santa Croce: un Santo Stefano contro la Kemas

Chiusa l’andata si riapre subito il capitolo “ritorno”. Sarà in campo lunedì 26 dicembre alle 18 la Consar Ravenna ospite della Kemas Lamipel Santa Croce al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. All’andata aveva sorriso la formazione avversaria conquistando tre punti, obiettivo della formazione di Bonitta è quello di “restituire” il match e poter fare bottino pieno.

Sarà la prima sfida di Swan Ngapeth annunciato nei giorni scorsi dalla società ravennate e anche la prima partita da ex di Coscione, che ha scelto di fare le valigie circa un mese fa e accasarsi in Toscana.

"I Lupi hanno tre punti più di noi e questo significa che anche loro hanno disputato un buon girone d’andata – ha detto il tecnico Bonitta – pur con qualche alto e basso che però è una costante per tutte. E’ una squadra più esperta rispetto alla nostra, ha cambiato in corsa l’alzatore e quindi anche tatticamente ha rivisto il suo modo di giocare, però siamo convinti che possiamo portare a casa punti e giocare per vincere. Inoltre questa volta non avremo la tensione dell’esordio, come avvenne nel match d’andata. Ora ci dovrà essere l’attenzione ad approcciare bene la partita perché in caso contrario rischiamo subito di andare in difficoltà".