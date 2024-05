Volley A2, una Consar perfetta batte Grottazzolina e vola in finalissima di Coppa Italia

E finalissima sia. Una Consar Ravenna perfetta batte Grottazzolina 0-3 nella semifinale di Coppa Italia e giocherà la finalissima che assegna il trofeo contro Brescia. Appuntamento domani, domenica 12 maggio, alle 17.30 a Cuneo.

"Una partita difficile, ce lo aspettavamo. Siamo stati bravi tutti, abbiamo disputato una gran partita – sottolinea Mattia Orioli - con molta copertura, e abbiamo lavorato bene in difesa, ed è andata bene anche l’intesa con il palleggiatore. In settimana abbiamo lavorato tanto sulla situazione con i tre schiacciatori. Aspettiamo i nostri tifosi, e daremo il massimo anche domani in finale".

"Prova di squadra, in cui tutti hanno dato il loro contributo – aggiunge Jan Feri, che nel finale di gara ha messo a terra un ace determinante per il risultato -: siamo stati bravi nei primi due set a limitare gli errori e siamo stati costanti nel gioco e nel metterli sotto pressione, anche quando in tante fasi difendevano bene e non era facile mettere a terra il pallone. In tutti i fondamentali siamo riusciti ad esprimerci al meglio".

Grottazzolina-Ravenna 0-3 (18-25, 22-25, 22-25)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani, Nielsen 19, Canella 1, Mattei 6, Fedrizzi 9, Cattaneo, Marchisio (lib.), Cubito 1, Vecchi 4, Lusetti, Mitkov 1. Romiti (lib.). Ne: Ferraguti, Foresi. All.: Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Orioli 19, Grottoli 3, Bartolucci 5, Raptis 14, Feri 8, Goi (lib.), Russo. Ne: Mengozzi, Chiella (lib.), Arasomwan, Rossetti, Menichini, Benavidez. All.: Bonitta.

ARBITRI: Serafin di Padova e Clemente di Parma.

NOTE. Durata set, 25’, 28’, 29’, tot. 82’. Grottazzolina (2 bv, 11 bs, 6 muri, 12 errori, 42% attacco, 52% ricezione), Ravenna (8 bv, 12 bs, 4 muri, 9 errori, 50% attacco, 49% ricezione). Spettatori: 100.