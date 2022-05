Volley, altre tre squadre giovanili della Consar accedono alle finali regionali

Continuano ad arrivare belle notizie dal settore giovanile del Porto Robur Costa 2030. Altre tre formazioni, tutte allenate da Valerio Minguzzi, hanno ottenuto la qualificazione alle finali regionali. L’Under 14 sarà impegnata sabato 4 giugno a Cesena alla palestra Cubo. Alle 16.30 affronterà in semifinale la Zinella Bologna. In contemporanea nell’altra semifinale si affronteranno Uisp Imola e Wimore Energy Parma. Le due vincenti si contenderanno il titolo regionale nel match delle 20.30. Per questa categoria non è prevista la fase nazionale.

Domenica 5 giugno, a Ferrara, è la volta dei ragazzini del Volley S3 Under 12 3x3 di secondo livello scendere in campo per la conquista del titolo regionale. Sono in programma due gironi da tre squadre l’uno. Inserita nel B l’Under 12 della Consar affronterà a partire dalle 10 in piazza 24 maggio Pieve Reggio Emilia e Zinella Bologna. Nell’altro girone militano Energy Parma, Dinamo Bellaria e VG Modena. Le prime classificate dei due gironi e la migliore seconda accedono al triangolare finale, in programma nel pomeriggio. La vincente prenderà il pass per una manifestazione nazionale in programma a Siderno, dal 15 al 17 giugno, atto conclusivo di un’attività ricca di tornei svoltasi su tutto il territorio nazionale a partire da febbraio.

Domenica 12 giugno, infine, toccherà alla squadra Under 13 tentare la conquista del titolo regionale. Nella partita ‘secca’ dei quarti, disputatasi lo scorso 22 maggio alla palestra del Liceo Scientifico, i ragazzi di Minguzzi si sono aggiudicati l’infinito match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-2 (25-19, 27-25, 15-25, 25-27, 16-14), accedendo così alla final four che si disputerà a Cesena. Qui, in semifinale la Consar affronterà alle 11, al Minipalazzetto di via Fausto Coppi, la Bper Anderlini Modena. Nell’altra semifinale, in programma al Carisport, si affronteranno Modena Volley e Dinamo Bellaria. La finalissima regionale è in programma sempre domenica 12 alle 17 al Carisport. Anche per questa categoria non è prevista la fase nazionale.