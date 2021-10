Volley B2, esordio casalinga per le giovani dell'Olimpia Teodora contro Fano

Tutto pronto in casa Olimpia Teodora per l’inizio del campionato di Serie B2, a cui la società ravennate prenderà parte anche quest’anno con un roster di giovanissime provenienti quasi interamente dal vivaio. La squadra, che sarà guidata anche quest’anno da Andy Delgado, con Dmitry Panchenko come assistente, ha come primo obiettivo la crescita delle ragazze, accompagnandole nel percorso che va dalle squadre giovanili fino a un possibile esordio in Serie A, come successo nel recente passato a Chiara Poggi, Greta Monaco e, da quest’anno, a Sara Fontemaggi.

L’Olimpia Teodora è inserita nel Girone H di Serie B2 ed esordirà sabato 16 ottobre nella gara casalinga (ore 20 a Lido Adriano) contro Fano. L’ultima giornata del Girone, composto da 11 squadre, sarà invece in programma il 26 marzo 2022, ma l’Olimpia Teodora chiuderà il proprio campionato il 19, in quanto nell’ultima giornata sconterà la settimana di riposo. Lungo stop anche per la pausa natalizia che, proprio a causa della giornata di riposo nel girone di andata, si protrarrà dal 19 dicembre al 15 gennaio 2022.

Coach Andy Delgado introduce così la stagione: "Ci avviciniamo all’inizio del campionato con alle spalle diverse settimane di ottimo lavoro e per questo voglio ringraziare la società, e in particolare Marcello Malavolti, che ci ha permesso di fare allenamento in palestra fin dall’inizio, anche quando il nostro campo principale non era ancora disponibile. In questo pre campionato abbiamo lavorato duramente e con buono spirito: tutti sanno che un allenatore che non si arrabbia non può fare l’allenatore, ma ricordo davvero poche volte in cui ci siamo dovuti arrabbiare in questo periodo. C’è grande motivazione e molta carica da parte delle ragazze".

"Come l’anno scorso - prosegue Delgado - l’obiettivo di questa stagione è prima di tutto quello di far crescere in maniera più velocemente possibile ogni singola ragazza. In questo contesto ci confrontiamo con il campionato di B2 e, per le otto più giovani del gruppo, anche con quello Under 18. L’anno scorso, in campionato accorciato per via del Covid, siamo andati molto sopra le aspettative. Quest’anno il nostro girone di B2 sarà difficile, anche perché sono previste ben tre retrocessioni. L’obiettivo principale dal punto di vista del risultato è quindi quello di mantenere la categoria. Tra i lati positivi di questo avvio devo infine sottolineare che si è confermata la grande sintonia con lo staff della Serie A2, con Simone Bendandi e Mauro Fresa. Stiamo lavorando molto bene assieme e stiamo provando a creare lo stesso ambiente positivo anche con gli allenatori delle altre squadre giovanili, in modo da avere un team che si senta parte dello stesso progetto, così come mi sento io".

Il roster

Allenatore: Andy Delgado. Assistente: Dmitry Panchenko.

Palleggiatrici: Sofia Ceccoli (5), Giorgia Candolfini (11).

Centrali: Ada Fabbri (2), Erika Bendoni (12), Aicha Ndiaye (17).

Attaccanti: Martina Cornacchia (4), Federica Ghiberti (6), Nicole Piomboni (7), Valentina Vecchi (8), Stefania Modena (9), Elena Missiroli (16).

Liberi: Federica Evangelisti (10), Elisa Casadei (15).

Il calendario

Andata:

1° giornata – sabato 16 ottobre, ore 20, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Apav BCC Fano

2° giornata – venerdì 22 ottobre, ore 20.30

Volley Academy Sassuolo – Olimpia Teodora Ravenna

3° giornata – sabato 30 ottobre, ore 20, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Retina Cattolica Volley

4° giornata – sabato 6 novembre, ore 17.30

Nuova Pall. Collemarino – Olimpia Teodora Ravenna

5° giornata – sabato 13 novembre, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Fenix Faenza

6° giornata – sabato 20 novembre, ore 21

Calanca Persiceto – Olimpia Teodora Ravenna

7° giornata – sabato 27 novembre, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Fatro Ozzano

8° giornata – sabato 4 dicembre, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Teodora Torrione Ravenna

9° giornata – sabato 11 dicembre, ore 18

Moma Anderlini Modena – Olimpia Teodora Ravenna

10° giornata – sabato 18 dicembre, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – VTB Masi Pianamiele Bologna

11° giornata – riposo

Ritorno:

12° giornata – sabato 15 gennaio 2022, ore 17.30

Apav BCC Fano – Olimpia Teodora Ravenna

13° giornata – sabato 22 gennaio, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Volley Academy Sassuolo

14° giornata – sabato 29 gennaio, ore 18

Retina Cattolica Volley – Olimpia Teodora Ravenna

15° giornata – sabato 5 febbraio, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Nuova Pall. Collemarino

16° giornata – domenica 13 febbraio, ore 17

Fenix Faenza – Olimpia Teodora Ravenna

17° giornata – sabato 19 febbraio, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Calanca Persiceto

18° giornata – domenica 27 febbraio, ore 17.30

Fatro Ozzano – Olimpia Teodora Ravenna

19° giornata – sabato 5 marzo, ore 18

Teodora Torrione Ravenna – Olimpia Teodora Ravenna

20° giornata – sabato 12 marzo, ore 18, a Lido Adriano

Olimpia Teodora Ravenna – Moma Anderlini Modena

21° giornata – sabato 19 marzo, ore 18

VTB Masi Pianamiele Bologna – Olimpia Teodora Ravenna

22° giornata – riposo