Volley B2 femminile, undicesima vittoria su 12 partite per l'Olimpia Teodora

Undicesima vittoria su dodici partite disputate nel Girone H per la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che batte 3-0 con autorità anche il Calanca Persiceto e conferma in vetta alla classifica il vantaggio di 9 punti sulla seconda (che ha però sempre due gare da recuperare).

Le giovani ragazze ravennati, trascinate da una costante pressione al servizio e da ottime percentuali in attacco, prendono il controllo della partita nel primo set e dominano il secondo, contenendo poi il tentativo di rimonta avversario in chiusura di terzo parziale. La squadra guidata da Coach Andy Delgado è ora attesa dalla difficile trasferta a Ozzano, in programma domenica 27 febbraio.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Calanca Persiceto 3-0 (25-17, 25-14, 25-23)

Olimpia Teodora: Fabbri, Piomboni 8, Vecchi 16, Candolfini 4, Bendoni 10, Missiroli 16, Evangelisti (L); Ceccoli, Modena, Ndiaye 7. N.e.: Cornacchia, Ghiberti, Cavalieri (L). All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 4, ace 8, battute sbagliate 9, errori ricez. 3, ricez. pos 54%, ricez. perf 34%, errori attacco 11, attacco 47%.

Persiceto: Bagnoli 8, Pavani 7, Neri 4, Sarego 5, Bonora 2, Kacimi 5, Mantovi (L); Coppari 1. N.e.: Sforza, Bonzagni V., Lopez Delgado, Bonzagni F., Ariss, Capasso (L). All.: Adriano Puzzo. Ass.: Agatino Finocchiaro.

Muri 5, ace 3, battute sbagliate 6, errori ricez. 8, ricez. pos 54%, ricez. perf 32%, errori attacco 8, attacco 28%.

Arbitri: Lorenzo Catena e Davide Basilio Fallica