Volley B2, l'Olimpia Teodora batte e sorpassa Lucrezia

È una Olimpia Teodora formato super quella che si presenta alla ripartenza del campionato di B2 dopo la sosta per le festività pasquali. La trasferta in quel di Lucrezia di Cartoceto (Pu) contro le locali della APAV BCC Fano, posizionate giusto un punto avanti alle giallorosse, era una occasione troppo grassa da far sfuggire per scalare un altro posto in graduatoria. E la vittoria è arrivata con un netto 0-3 per le ravennati.



Nel roster di Olimpia non c’è la palleggiatrice Ravaglia fermata da un infortunio, che si spera sia di lieve entità, sostituita dalla giovanissima Chiara Sintini (classe 2009), alla prima convocazione in prima squadra. La panchina ravennate che vede ancora coach Dominico Speck sostituire il capo allenatore Marone, decide di partire con Piovaccari opposta alla regista Baravelli, la rientrante Monaco in banda assieme Balducci, Bendoni e Fusaroli centrali, Macchi è il libero.



Comincia con il piglio giusto l’Olimpia che mette in campo attenzione e grinta fatta di presenza a muro (dove i centimetri delle leonesse costringono spesso all’errore le avversarie), grandi difese e pochissimi errori in attacco. Avanti fin dalle prime battute, Bendoni e compagne mantengono il pallino del gioco impedendo alla squadra condotta in panchina da Elisa Cella di trovare le giuste contromisure. Il secondo time out di casa (sul 12-19) tenta senza successo di interrompere la ormai non più straordinaria ma “abituale” serie in battuta di Comastri, davvero mortifera dai 9 metri. È fuga Olimpia e il primo set è giallorosso.



Nessun calo nel secondo set per le leonesse che tengono le padrone di casa sotto pressione. Parità fino a quota 7 ma è nella fase centrale che concretizza l’allungo giallorosso che sull’incisivo servizio di Fusaroli (ottima gara la sua) costruisce il break di 7 punti fatto di difese, muri e contrattacchi che porta al +8 (18-10). La squadra di casa non riesce più ad avvicinarsi e il 2-0 Ravenna è cosa fatta.



Si torna in campo con le ragazze di Lucrezia che tentano di scuotersi per tentare allungare il match ma dopo le prime schermaglie è ancora la panchina di casa a fermare il gioco sul 4-8 per Olimpia Teodora. Una sconsolata Elisa Cella le prova tutte per cercare di invertire l’inerzia di un pomeriggio nero per la propria squadra ma la solidità della squadra ravennate impressiona e non lascia scampo. Distribuzione precisa e scelte perfette in regia supportate da una vena offensiva di tutti gli attaccanti sia su palla alta che al centro, muro sempre presente (saranno ben 10 i punti da questo fondamentale), difesa attenta e precisa, insomma una Olimpia Teodora da stropicciarsi gli occhi. È solo l’orgoglio delle ragazze della APAV a consentire un recupero fino al -1 (19-20) ma la superiorità delle giallorosse scongiura ogni pericolo e permette di chiudere la sfida in soli 3 set.



Forse la migliore Olimpia vista in stagione ottiene quindi il sorpasso e approda nella prima metà della classifica collocandosi al settimo posto con un bel crescendo (5 vittorie nelle ultime 6) che fa risultare irrilevante la matematica certezza della permanenza in B2 raggiunta con 3 giornate di anticipo ma già virtualmente acquisita da qualche settimana.



Sabato 22 aprile la supersfida casalinga contro la capolista Ozzano molto vicina alla promozione diretta in B1. Sarà una bella occasione per misurare i progressi di Olimpia Teodora e per vedere certamente una bella pallavolo.



APAV BCC FANO LUCREZIA - OLIMPIA TEODORA 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)



APAV: De Angelis 4, Borgocelli, Ciacci 12, Mazzarini (L1), Poli 3, Montesi (K) 2, Baki, Terenzi 3, Minati 12, Magi 6, Orocini. N.e. Lucconi, Sanchioni (L2). All. Cella



OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 7, Macchi (L1), Monaco 17, Baravelli 2, Bendoni (K) 6, Comastri 2, Piovaccari 11, Balducci 10. N.e. Barboni (L2), Munteanu, Ronchi, Pioli, Sintini. All. Dominico Speck