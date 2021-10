Volley B2, l'Olimpia Teodora vince a Sassuolo e resta in testa alla classifica

Torna da Sassuolo con 3 punti e una bella vittoria la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che nell’anticipo di venerdì sera bissa il successo casalingo dell’esordio e resta a punteggio pieno con 6 punti nel Girone H. Contro un’altra formazione, la Volley Academy Sassuolo, ricca di giovanissime, la squadra ravennate conduce con autorità in tutti e tre i parziali, allungando nella parte centrale grazie a una costante pressione al servizio, e conquista un successo netto per 3-0. Grazie anche agli altri risultati di sabato, le giovani ravennati restano da sole in testa alla classifica del Girone H, in attesa della prossima sfida, sabato 30 ottobre, quando alle ore 20 a Lido Adriano riceveranno Cattolica.

Il tabellino

Volley Academy Sassuolo – Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (16-25, 16-25, 11-25)

Sassuolo: Mammini, Gaye 4, Mugnaini 4, Bondavalli 7, Cantaluppi 8, Stanev 3, Colli (L); Giacomello, Cangini (L), Borlengo 1, Tassini 3. N.e.: D’ettorre. All.: Alessandro Alberti. Ass.: Alessandro Minghelli.

Muri 5, ace 2, battute sbagliate 11, errori ricez. 12, ricez. pos 33%, ricez. perf 24%, errori attacco 7, attacco 34%.

Ravenna: Fabbri 3, Piomboni 14, Vecchi 7, Candolfini 6, Bendoni 8, Missiroli 12, Evangelisti (L); Casadei (L), Ceccoli, Modena 1. N.e.: Cornacchia, Ghiberti, Ndiaye. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 5, ace 12, battute sbagliate 5, errori ricez. 2, ricez. pos 57%, ricez. perf 43%, errori attacco 5, attacco 52%.