Volley B2, Olimpia ko sul campo della capolista Pontedera

Pronostico rispettato nel sedicesimo turno del campionato della Serie B2 di volley femminile che vedeva l'Olimpia Teodora impegnata sul difficile campo dall’Ambra Cavallini Pontedera. Le toscane guidano assieme ad Ozzano la graduatoria del girone avendo vinto tutte le gare disputate finora, eccetto una: l’ultima gara casalinga.

Le leonesse giallorosse pur partite consapevoli delle difficoltà della partita, dopo una settimana di buono allenamenti speravano di potersela giocare senza nulla da perdere. Privo ancora del centrale Comastri, coach Marone manda in campo con Ghiberti nel non usuale ruolo di opposto con Monaco e Balducci esterni, Bendoni e Fusaroli in posto 3, Baravelli al palleggio con Macchi in seconda linea. Le “Ambra” rispondono con Meini in regia, opposta Simoncini, Roni e Donati schiacciatori, Andreotti e Chericoni centrali, libero Casarosa.



L’avvio del match è promettente, ottima intensità da ambo le parti ed alto livello di gioco, le ragazze dell’Olimpia Teodora approfittano di qualche errore al servizio nelle fila avversarie e si porta avanti 14-12 costringendo l’allenatore di casa Puccini a fermare il gioco. Da questo momento le toscane cominciano un’altra partita, concreta e senza errori. Rimonta, allungo e vittoria del set sono una inevitabile conseguenza. Purtroppo, il colpo assestato dalla solida squadra di casa lascia il segno. Meini in regia è impeccabile e sfrutta al meglio l’ottimo lavoro in seconda linea di Casarosa, le attaccanti già forti, ben servite, giocano sul velluto. Marone cerca di ruotare le proprie giocatrici senza però trovare il bandolo della matassa, mentre dall’altro lato della rete Puccini pur dando spazio a qualche atleta dalla panchina porta a casa senza problemi anche il secondo parziale. Il terzo parziale non sembra spostare alcun equilibrio, sullo 0-8 la panchina ravennate ha già speso entrambi i time out, Pontedera vola fino al +11 (16-5) quando finalmente esce fuori l’orgoglio delle leonesse che provano a dare un po’ di colore ad una giornata pallida. È un parziale di 15-5 che manda Ghiberti dai nove metri sul 20-21. A rimonta clamorosa quasi completata sono un paio di imprecisioni a mettere la parola fine al match.



Partita per certi versi indecifrabile con un ottimo avvio e un grande finale intervallati da una pausa lunghissima dove quasi niente ha funzionato. Necessario focalizzarsi sulle cose positive che si sono viste e ripartire da queste per costruire un bel finale di campionato. La settimana prossima a Ravenna arriva Prato che viaggia nelle zone altissime della classifica, ottima occasione di riscatto da cogliere al volo.

Ambra Cavallini Pontedera - Olimpia Teodora 3-0 (25-17, 25-11, 25-21)

Ambra Cavallini: Casarosa (L1), La Rocca (L2), Chericoni 5, Lari 3, Andreotti 6, Donati (C) 10, Roni 13, Meini, Simoncini 8. N.e. Bernardeschi, Talini, Sgherri. All. Puccini.

Olimpia Teodora: Fusaroli 1, Munteanu, Macchi (L1), Monaco 7, Pioli 1, Baravelli 2, Ghiberti 8, Bendoni (C) 1, Ravaglia, Piovaccari 1, Balducci 8. N.e. Ronchi, Comastri, Melandri (L2). All. Marone