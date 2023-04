Volley, si conclude l'avventura della Fenix nei playoff di serie C femminile. La serie è di Reggio Emilia

Non basta il cuore alla Fenix per ribaltare il risultato del match di andata contro l’Everton Reggio Emilia. Le faentine lottano a testa alta, ma perdono 3-1 (lo stesso punteggio maturato al PalaBubani) e devono così salutare i play off. La Fenix entra in campo con grande determinazione aggiudicandosi 25-23 un combattuto primo set. Poi però la squadra cala e le avversarie ne approfittano aggiudicandosi la frazione 25-15. Le faentine si giocano tutto nel terzo set, perché vincendolo potrebbero avere speranze di agguantare la parità e di conquistare poi il golden set, ma è l’Everton a vincerlo 25-21, ottenendo così la qualificazione. Anche nella quarta frazione, pur se in palio non c’è nulla, si gioca punto a punto, con le reggiane che la vincono 25-19.

“Faccio i complimenti alla squadra perché ha mostrato sin dall’inizio il giusto atteggiamento per rimontare lo svantaggio dell’andata – sottolinea coach Angelo Manca -. Abbiamo vinto il primo set poi purtroppo ci siamo sciolti nel secondo e così l’Everton ha pareggiato ed era proprio in quella frazione in cui dovevamo approfittarne: ci è mancato l’istinto del killer. Il terzo e il quarto set invece pur giocandoli molto bene non siamo riusciti a vincerli. Tatticamente siamo stati molto bravi, riuscendo a correggere gli errori dell’andata e a trovare le contromisure alle nostre avversarie. Sono contento che Goni sia rientrata dopo una lunga assenza e abbia potuto giocare pur con un solo allenamento nelle gambe e purtroppo anche questa volta non siamo stati al meglio della forma. Abbiamo disputato una stagione ben al di sopra delle aspettative e devo ringraziare le ragazze per averci fatto divertire”.

Il tabellino

Everton Reggio Emilia-Fenix Faenza 3-1 (23-25; 25-15; 25-21; 25-19)

FAENZA: Alberti 12, Goni 6, Maines 1, Guardigli, Ronchi (L1) Violani (L2), Spada 6, Baldani 2, Emiliani 2, Betti 6, Scardovi 2, Gorini 4, Solaroli 1, Bertoni 9. All.: Manca

REGGIO EMILIA: Bonacini 7, Burani (L2), Caccavalle ne, Castagnoli ne, Cavecchi 7, Cristofaro 15, Ferrari A. ne, Ferrari C. ne, Gennari 20, Incerti ne, Piemontese 13, Ronzoni (L1), Vecchi, Uzoatu ne. All.: Garuti

ARBITRI: Tripoli - Sandri

NOTE. Punti in battuta: RE: 11, FA: 7; Errori in battuta: RE: 17, FA: 7 Muri: : RE: 5, FA: 8