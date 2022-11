Volley, dalla trasferta di Asola prima vittoria stagionale per la Pietro Pezzi

Finalmente la Pietro Pezzi rompe il ghiaccio e conquista il suo primo successo nel campionato cadetto. I ravennati colgono una importantissima vittoria 3-2 ad Asola - una delle trasferte più lontane – nella gara giocata sabato e inserita nel quadro della 5° di andata. Grazie ai due punti racimolati in terra mantovana i ragazzi di Velastri e De Leonibus si portano al quart’ultimo posto in classifica a -3 dalla zona salvezza. Cerquetti in regia con Taglioli opposto, Camerani e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero, sono i prescelti per l’inizio del match.

La miglior Pietro Pezzi della stagione tiene testa ai quotati padroni di casa e si porta avanti di due set lasciando presagire la possibilità di agguantare il bottino pieno. Sotto di due parziali Asola reagisce con veemenza, trova la forza di arrivare al quinto set, dove però sono capitan Cerquetti e compagni ad avere la meglio al fotofinish, anche grazie all’apporto dei subentrati Cardia e Minniti. Il prossimo turno riserva alla Pietro Pezzi la partita casalinga contro i modenesi di Spezzano, una occasione per continuare a fare punti con l’intento di avvicinare la zona salvezza. Gara in programma sabato 12 novembre al PalaCosta, inizio ore 17.

Asola - Pietro Pezzi Ravenna 2-3 (22-25, 20-25, 25-17, 25-18, 13-15)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 5, Raggi 6, Giugni 9, Taglioli 29, Tapparo 14, Cardia 7, Minniti 1, Camerani 6, Marchini (L1), Ciccorossi (L2); ne: Foschini, Brunelli, Anconelli, Gardini.