Volley, doppia vittoria in amichevole per la Fenix Faenza

Continua ad essere piena di soddisfazioni la marcia di avvicinamento al campionato della Fenix. Le faentine hanno vinto entrambe le amichevoli disputate in settimana superando 3-1 il Rainbow Forlì e 3-0 l’Involley Lugo, mostrando ottimi segnali di gioco e di crescita.

“Non posso che essere contento di quello che stanno facendo le ragazze - sottolinea l’allenatore Angelo Manca - soprattutto dal lato dell’atteggiamento. Contro Lugo non abbiamo giocato bene commettendo anche errori banali, ma nonostante tutto la squadra è sempre stata attenta e concentrata. Le giocatrici si sono aiutate nelle difficoltà e in questo modo hanno vinto i set. Contro Forlimpopoli la prestazione è stata invece migliore e in quella occasione mi ha piaciuta la reazione che hanno avuto dopo aver perso il primo set. Hanno subito trovato gli stimoli per cambiare l’inerzia della partita e vincere i tre successivi. In queste prime quattro amichevoli ho avuto ottime risposte da parte di tutte e ora dobbiamo continuare a lavorare per arrivare pronti all’inizio del campionato. Nelle prime settimane di allenamenti ci siamo concentrati soprattutto sulla parte fisica e ora è arrivato il momento di focalizzarci su quella tattica. Domenica contro le Portuali Ravenna e soprattutto lunedì sul campo del Masi Casalecchio, mi aspetto ulteriori passi avanti”.

La Fenix ritornerà in campo domenica al PalaBubani contro le Portuali Ravenna (formazione di serie D), giornata in cui ci sarà la presentazione di tutte le squadre della Pallavolo Faenza, e lunedì a Casalecchio di Reno contro le padrone di casa della Masi (serie C). Sabato 8 ottobre alle 17 al PalaBubani ci sarà invece l’esordio in campionato contro il Rubicone In Volley.

Rainbow Forlimpopoli 1 - Fenix Faenza 3 (25-23; 13-25, 23-25; 15-25)

FENIX: Alberti 7, Goni 9, Bertoni 8, Solaroli 4, Gorini 5, Scardovi 1, Betti 8, Emiliani, Baldani 9, Spada 6, Guardigli 3, Maines 4, Ronchi (L2). All.: Manca

Fenix Faenza 3 - Involley Lugo 0 (25-20; 34-32; 25-12)

FENIX: Alberti 7, Goni 3, Bertoni 9, Solaroli 3, Gorini 1, Scardovi 10, Betti 8, Emiliani ne, Baldani 8, Spada 7, Guardigli 2, Maines 2, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Manca