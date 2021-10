Volley, ecco i calendari di Tecnoprotezione e Stampamondo: gli avversari dei team faentini

Sono stati resi noti i calendari della stagione per le squadre di pallavolo faentine. Per quanto riguarda la serie C femminile, la Tecnoprotezione Faenza partirà in casa contro il Russi il 16 ottobre. Le gare casalinghe delle faentine si giocheranno il sabato alle 17.30 alla Palestra Badiali. Nella serie D maschile è invece impegnata la Stampamondo Faenza che avrà il primo turno di riposo: l'esordio stagionale è dunque in programma sabato 23 ottobre in trasferta contro la Facile Volley Forlì. Le gare casalinghe si disputeranno il giovedì alle 20.30 alla Palestra Strocchi.

Il calendario della Tecnoprotezione

Andata

Prima Giornata Sabato 16 Ottobre Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Russi Volley

Seconda Giornata Sabato 23 Ottobre Ore 17.30: Liverani Involley Lugo - Tecnoprotezione Faenza

Terza Giornata Sabato 30 Ottobre Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza - Argelato

Quarta Giornata Sabato 6 Novembre Ore 21: Progresso Bologna - Tecnoprotezione Faenza

Quinta Giornata Sabato 13 Novembre Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Villanova Volley

Sesta Giornata Venerdì 19 Novembre Ore 21.15: Antincendi Ferrara - Tecnoprotezione Faenza

Settima Giornata Sabato 27 Novembre Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza Massavolley

Ottava Giornata Sabato 4 Dicembre Ore 17.30: Turno Di Riposo

Nona Giornata Sabato 11 Dicembre Ore 20.30: Castenaso Volley - Tecnoprotezione Faenza

Decima Giornata Sabato 18 Dicembre Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Pontevecchio Bologna

Undicesima Giornata Sabato 8 Gennaio Ore 20.30: Pallavolo Budrio - Tecnoprotezione Faenza

Ritorno

Prima Giornata Giovedì 13 Gennaio Ore 21: Russi Volley - Tecnoprotezione Faenza

Seconda Giornata Sabato 22 Gennaio Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Liverani Involley Lugo

Terza Giornata Sabato 29 Gennaio Ore 20: Argelato - Tecnoprotezione Faenza

Quarta Giornata Sabato 5 Febbraio Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Progresso Bologna

Quinta Giornata Sabato 12 Febbraio Ore 20.30: Villanova Volley - Tecnoprotezione Faenza

Sesta Giornata Sabato 19 Febbraio Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Antincendi Ferrara

Settima Giornata Sabato 26 Febbraio Ore 17.30: Massavolley - Tecnoprotezione Faenza

Ottava Giornata Giovedì 3 Marzo Ore 17.30: Turno Di Riposo

Nona Giornata Sabato 12 Marzo Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Castenaso Volley

Decima Giornata Sabato 19 Marzo Ore 20: Pontevecchio Bologna - Tecnoprotezione Faenza

Undicesima Giornata Sabato 26 Marzo Ore 17.30: Tecnoprotezione Faenza – Pallavolo Budrio

Il calendario della Stampamondo

Andata

Prima Giornata Turno di Riposo

Seconda Giornata Sabato 23 Ottobre Ore 17.30: Facile Volley Forlì – Stampamondo Faenza

Terza Giornata Giovedì 28 Ottobre Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Orbite Volley Ravenna

Quarta Giornata Giovedì 4 Novembre Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Savena Pallavolo Bologna

Quinta Giornata Sabato 13 Novembre Ore 17.30: Foris Index Involley - Stampamondo Faenza

Sesta Giornata Giovedì 18 Novembre Ore 20.30: Stampamondo Faenza – San Zaccaria

Settima Giornata Venerdì 26 Novembre Ore 20.30: Argenta Volley - Stampamondo Faenza

Ottava Giornata Giovedì 2 Dicembre Ore 20.30 Stampamondo Faenza – Forlì Volley

Nona Giornata Sabato 11 Dicembre Ore 17.30: Pallavolo Budrio - Stampamondo Faenza

Decima Giornata Giovedì 16 Dicembre Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Pietro Pezzi Junior Ravenna

Undicesima Giornata Venerdì 7 Gennaio Ore 21: Pediatrica Pallavolo Bologna - Stampamondo Faenza

Ritorno

Prima Giornata Turno di Riposo

Seconda Giornata Giovedì 20 Gennaio Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Facile Volley Forlì

Terza Giornata Sabato 29 Gennaio Ore 18: Orbite Volley Ravenna - Stampamondo Faenza

Quarta Giornata Sabato 5 Dicembre Ore 20: Savena Pallavolo Bologna - Stampamondo Faenza

Quinta Giornata Giovedì 10 Febbraio Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Foris Index Involley

Sesta Giornata Giovedì 17 Febbraio Ore 21: San Zaccaria - Stampamondo Faenza

Settima Giornata Giovedì 24 Febbraio Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Argenta Volley

Ottava Giornata Sabato 5 Marzo Ore 18: Forlì Volley - Stampamondo Faenza

Nona Giornata Giovedì 10 Marzo Ore 20.30:stampamondo Faenza – Pallavolo Budrio

Decima Giornata Venerdì 18 Marzo Ore 21: Pietro Pezzi Junior Ravenna - Stampamondo Faenza

Undicesima Giornata Giovedì 24 Marzo Ore 20.30: Stampamondo Faenza – Pediatrica Pallavolo Bologna