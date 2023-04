Volley femminile, con la 22esima vittoria stagionale il Csrc Portuali conquista la serie C

Una stagione da incorniciare. Giovedì 20 aprile si è conclusa la cavalcata trionfale del Csrc Portuali nel campionato di serie D femminile: grazie alla 22esima vittoria su altrettante partite disputate la formazione ravennate si è aggiudicata la promozione matematica in serie C con due giornate d'anticipo. La formazione guidata da coach Rambelli ha lasciato per strada solo due punti, conquistandone 64 su 66 disponibili.

La penultima giornata di campionato vedrà il big match tra Fulgur Bagnacavallo e Csrc portuali, partita che conterà ai fini della classifica solo per le padrone di casa, visto che Figurella Rimini si trova solamente a 3 lunghezze di distanza. L'ultima giornata invece vedrà le Portuali ospitare Titan Service San Marino giovedi 4 maggio alle 21,15 alla Ricci Muratori. Queste le ragazze allenate da Stefano Rambelli coadiuvato da Davide Venditti e Simone Fogli: Ghetti Martina (K), Savini Sara, Raimondi Lisa, Ceccoli Sofia, Servadei Francesca, Galassi Lucia, Zoffoli Agnese, Gelosi Erika, Casadei Elisa, Carsetti Stefania, Galassi Matilde, Prati Alice, Gori Federica, Sarini Corinne, Francisconi Jessica.