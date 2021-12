Volley femminile B2, derby ravennate di altissima classifica per la capolista Olimpia Teodora

Dopo il fantastico avvio con sette vittorie in altrettante partite, per la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora arriva il momento della sfida più difficile. Sabato 4 dicembre, infatti, le giovani ravennate, capoliste a punteggio pieno nel Girone H, ospitano nella palestra di Lido Adriano le seconde in classifica della Teodora Torrione, in un attesissimo derby tutto ravennate.

Il fischio d’inizio del match è in programma nella palestra di Lido Adriano. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”. Arbitri della gara saranno Luca Camarda e Fabio Palmieri.