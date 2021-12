Volley femminile B2, l'Olimpia Teodora chiude il girone d’andata da capolista

Nona vittoria su dieci gare disputate per la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che batte 3-0 VTB Bologna tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano e chiude il girone d’andata del Gruppo H da capolista, con 27 punti conquistati. Le giovani ravennati controllano il match fin dall’inizio, respingono il tentativo di rimonta ospite nel primo set, poi vincono con autorità anche il secondo il terzo guadagnando i 3 punti.

Al rientro dalla pausa natalizia la squadra di Coach Andy Delgado sconterà il turno di riposo nell’ultima giornata del girone di andata (8 gennaio 2022), ma resterà in vetta alla classifica visto che la prima inseguitrice, la Teodora Torrione, si trova a -7, seppur con due gare in meno. L’Olimpia Teodora tornerà poi in campo solo il 15 gennaio, con la trasferta sul campo dell’Apav BCC Fano.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – VTB Berna Bologna 3-0 (25-23, 25-17, 25-16)

Olimpia Teodora: Fabbri 7, Piomboni 15, Vecchi 17, Candolfini 2, Bendoni 3, Evangelisti (L); Missiroli 13; Ndiaye. N.e.: Cornacchia, Ceccoli, Ghiberti, Modena. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 7, ace 4, battute sbagliate 11, errori ricez. 1, ricez. pos 58%, ricez. perf 48%, errori attacco 12, attacco 43%.

VTB: Bernardeschi 3, Campisi 6, Ba 4, Ciccarelli 5, Conte 4, Orioli 4, Laporta (L); Sgarzi, Bongiovanni 1, Rollo. N.e.: Ugolini, Tonelli, Garagnani (L). All.: Andrea Zappaterra. Ass.: Giulio Quaia.

Muri 6, ace 1, battute sbagliate 7, errori ricez. 4, ricez. pos 44%, ricez. perf 29%, errori attacco 8, attacco 22%.

Arbitri: Luigi Fedele e Stefano Bosio.