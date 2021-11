Volley femminile B2, la capolista Olimpia Teodora impegnata a San Giovanni in Persiceto

Nuovo difficile test per la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora che, dopo l’impresa contro Faenza di settimana scorsa, sarà impegnata sabato 20 novembre, alle ore 21, nell’ostica trasferta di San Giovanni in Persiceto. La vittoria 3-1 nel derby romagnolo ha allungato a cinque la striscia di successi consecutivi delle giovani ravennati in un avvio di stagione davvero super, che vede la squadra guidata da Coach Andy Delgado guidare la classifica del Girone H a punteggio pieno.

Il fischio d’inizio del match è in programma per le ore 21 al Palazzetto Consortile di San Giovanni in Persiceto, dove le padrone di casa della Calanca Persicetana Volley sono finora imbattute in questa stagione. Arbitri della gara saranno Iacopo Sala e Filippo Ferrari.