Volley femminile B2, rotonda vittoria casalinga per la Fenix Faenza

Comincia con una rotonda e convincente vittoria casalinga il campionato della Fenix, molto determinata nel regolare il Volley Academy Sassuolo 3-0. Le faentine prendono subito in mano l’inerzia del match e comandano i primi due set vincendoli 25-13 e 25-15. Il terzo periodo è più combattuto, ma l’esperienza della Fenix è determinante per chiudere i conti sul 25-23.

“È stato un buon esordio e ora dobbiamo continuare su questa strada – spiega l’allenatore Maurizio Serattini -. Siamo stati bravi ad imporre il nostro gioco e a rendere la partita subito semplice, ma siamo soltanto all’inizio della stagione e c’è ancora tanto da lavorare. Questi tre punti però ci daranno ancora più carica durante la settimana per migliorarci giorno dopo giorno”. La Fenix ritornerà in campo sabato alle 17.30 in casa della Nuova Pallavolo Collemarino.

CLASSIFICA: Fenix, Teodora Settore Giovanile Ravenna, Fatro Ozzano, Calanca Persiceto e Olimpia Teodora Ravenna 3; APAV Fano, Nuova Pallacanestro Collemarino, Moma Anderlini Modena e Volley Academy Sassuolo 0.

Fenix Faenza- Volley Academy Sassuolo 3-0 (25-13; 25-15; 25-23)

FAENZA: Casini 16, Tomat 8, Alberti 5, Gorini, Ceroni 3, Guardigli 4, Emiliani 2, Grillini 6, Besteghi, Maines 2, Greco (L1), Martelli (L2). All.: Serattini

SASSUOLO: Reggiani, Mugnaini 7, Morandi, Cangini, Ndiaye Mame 1, Rustichelli 9, Bondavalli 5, Borlengo, Giacomello 1, Gaye 2, D'Ettore, Aliata 2. All.: Alberti

ARBITRI: Barabani e Gardenghi

NOTE: Errori in battuta: FA: 8, SA: 12; Muri: FA: 4, SA: 6; Battute vincenti: FA: 4, SA: 2