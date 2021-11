Volley femminile B2, sesta vittoria di fila per l'Olimpia Teodora

Non si ferma la corsa della squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che vince la sesta partita in altrettante gare di campionato disputate e resta in vetta alla classifica del Girone H a punteggio pieno. Le giovani ravennati ottengono il sesto successo consecutivo nella difficile trasferta a S. Giovanni in Persiceto, grazie ad un’altra bellissima prestazione.

Le ragazze guidate da Coach Delgado lottano su ogni punto e portano a casa primo e secondo set costruendosi mattoncino su mattoncino un comodo vantaggio. Dopo aver accusato un passaggio a vuoto nella fase centrale del terzo parziale, conquistato poi dalle padrone di casa, le giovani Leonesse si riprendono e conquistano con autorità il quarto set, che vale la partita e un altro bottino pieno in trasferta.

In classifica la squadra ravennate, che deve ancora scontare il turno di riposo, si porta così a +6 sul gruppo delle seconde ed è attesa da un altro difficile test, questa volta tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano, dove, sabato 27 novembre, alle ore 18, ospiterà Ozzano, quarta in graduatoria.

Il tabellino

Calanca Persiceto – Olimpia Teodora Ravenna 1-3 (20-25, 19-25, 25-18, 17-25)

Ravenna: Piomboni 14, Vecchi 10, Candolfini 3, Bendoni 12, Missiroli 15, Ndiaye 9, Evangelisti (L); Ceccoli, Ghiberti, Modena 3. N.e.: Casadei (L), Cornacchia. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 5, ace 8, battute sbagliate 7, errori ricez. 7, ricez. pos 45%, ricez. perf 39%, errori attacco 15, attacco 38%.

Persiceto: Bagnoli 5, Pavani 4, Neri 2, Sarego 12, Lopez Delgado 9, Coppari 2, Capasso (L); Sforza, Mantovi (L), Bonora 1, Kacimi 2, Bonzagni F. 8, Ariss 9. N.e.: Bonzagni V.. All.: Adriano Puzzo. Ass.: Agatino Finocchiaro.

Muri 13, ace 7, battute sbagliate 7, errori ricez. 8, ricez. pos 35%, ricez. perf 22%, errori attacco 14, attacco 27%.

Arbitri: Iacopo Sala e Filippo Ferrari.