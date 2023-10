Volley femminile, la Fenix Energia cala la doppietta: battuto il Rubicone

Seconda vittoria consecutiva per la Fenix Energia, impostasi 3-1 al termine di una combattutissima partita sul campo del Rubicone In Volley, confermatasi squadra di grande talento. Nel primo set le padrone di casa mettono in campo maggiore energia aggiudicandosi la frazione 26-24 poi la Fenix Energia rialza la testa e impatta il match vincendoil secondo set 25-17. L’equilibrio però continua a regnare ed infatti le faentine devono sudare fino all’ultimo per aggiudicarsi vincere 26-24. Il quarto periodo vede la squadra di coach Manca conquistare subito un buon vantaggio, difeso dagli attacchi del Rubicone In Volley che recupera fino al 17-25.

“Ho fatto i complimenti all’allenatore del Rubicone In Volley perché la squadra ha davvero tanta qualità –sottolinea coach Angelo Manca –: basta pensare che Pasini, autrice di 22 punti, è del 2008. Il talento a questo gruppo non manca, ma al momento paga lo scotto della minore esperienza rispetto a molte avversarie, ma sono convinto che nel girone di ritorno saranno ancora più competitive e daranno del filo da torcere a tante squadresoprattutto sul loro campo.

Proprio l’esperienza è stata determinante dal secondo set, perché dopo aver perso il primo abbiamo riordinato le idee e fatto qualche cambio, vincendo 3-1 ma non senza faticare. Sono contento perché tutte hanno giocato e si sono fatte valere e gli ace sono stati superiori alle battute sbagliate. Stiamo crescendo e questo è un dato importante. Sottolineo la prestazione di Benedetti, che anche oggi abbiamo avuto in prestito dalla squadra di serie D, brava nel set e mezzo in cui ha giocato pur non essendosi mai allenata con noi in settimana. L’unico rammarico è per Guardigli, assente per malattia: avrà comunque altre occasioni per riscattarsi”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 28ottobre alle 17 in casa con la Libertas Forlì.