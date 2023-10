Volley femminile, la Fenix Faenza sbanca il difficile campo dell’Acli San Luca San Giorgio Ferrara

Ottima prestazione della Fenix Energia, che grazie ad una grande prova del collettivo, sbanca il difficile campo dell’ACLI San Luca San Giorgio Ferrara, vincendo 3-1. Le faentine restano così a punteggio dopo due giornate.

“Abbiamo giocato una grandissima partita – afferma l’allenatore Loris Polo -. Noi e il San Giorgio siamo due squadre molto simili: anche loro sono una under 18 con delle fuoriquota e hanno grande qualità e ottime individualità.

La partita è stata una battaglia molto combattuta e i parziali dei set sono anche troppo ampi per quello che si è visto in campo. Sono molto contento, perché tutte le mie giocatrici hanno giocato meglio rispetto alla scorsa settimana e soprattutto chi aveva fatto peggio, è cresciuta molto, a dimostrazione del lavoro che abbiamo fatto in settimana in allenamento. Questo non è un particolare scontato e dimostra lo spirito di questogruppo. Mi è piaciuto anche l’atteggiamento, perché nei momenti difficili non ci siamo mai disuniti. Sono davvero molto soddisfatto e sono certo che su questo campo non sia semplice vincere”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 28 ottobre alle 17.30 contro il Copparo Volley alla palestra scolastica di Granarolo Faentino.