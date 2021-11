Volley femminile, la Fenix supera Ozzano e resta seconda in classifica

Terza vittoria consecutiva al tie break per la Fenix che regola la Fatro Ozzano in una gara molto combattuta, restando così al secondo posto a sole tre lunghezze dall’Olimpia Teodora Ravenna, formazione che sfiderà in trasferta sabato alle 18 (diretta sul canale You Tube della Pallavolo Faenza).

Come da pronostico il match contro Ozzano è stato intenso ed equilibrato e lo dimostra il primo set vinto dalla Fenix 32-30. Le faentine si ripetono anche nel secondo, questa volta dominandolo 25-12, poi le ospiti rialzano la testa. La terza frazione è vinta da Ozzano 25-17 che concede poi il bis nella quarta (25-21) nonostante una grande rimonta di Faenza. Si decide dunque tutto al tie break, dove la Fenix vince 15-10.

“Di sicuro vincere tre volte consecutive al tie break significa che la squadra ha grande carattere – spiega coach Maurizio Serattini – e che riesce sempre a reagire nelle difficoltà, mostrando il suo lato migliore quando conta. Il rovescio della medaglia però è che ci manca continuità di gioco, ma sono certo che con il lavoro la troveremo presto.

Contro Ozzano è stata una partita bellissima dove le nostre avversarie hanno mostrato tutto il loro valore. Questa vittoria è stata un altro passo avanti, ma dovremo crescere ancora per affrontare la prossima gara in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna, squadra che fa proprio della continuità la sua arma in più”.

La Fenix ha dovuto fare a meno in questa partita di Emiliani, assente per un problema alla caviglia, e di Gorini, infortunatasi al dito di una mano nei giorni scorsi.

Classifica: Olimpia Teodora Ravenna 12; Teodora Settore Giovanile Ravenna e Fenix 9; Persiceto 9; Ozzano* 7; VTB Bologna* 6; Fano 4; Anderlini Modena* 3; Collemarino, Retina Cattolica* 1; Academy Sassuolo 0. * già riposato

Fenix Faenza 3 Fatro Ozzano 2

(32-30; 25-12; 17-25; 21-25; 15-10)

FAENZA: Casini 14, Tomat 19, Alberti 9, Solaroli ne, Gorini ne, Ceroni 3, Guardigli 13, Emiliani ne, Grillini 11, Besteghi 5, Maines 3, Greco (L1), Martelli (L2). All.: Serattini

OZZANO: Zini, Lombardi 7, Mazza 12, Chinni 16, Dall'Olmo 17, Barbolini 20, Guerra 1, Geminiani (L1), Colle, Venezia, Stefanelli, Malaguti ne. All.: Casadio

ARBITRI: Albergamo e Battisti

NOTE: Errori in battuta: FA: 7, OZ: 9; Muri: FA: 11, OZ: 4; Battute vincenti: FA: 11, OZ: 5