Volley femminile, vittoria in trasferta per la Fenix sul campo del Volley Academy Manu Benelli

Seconda vittoria consecutiva per la Fenix impostasi 3-1 sul campo del Volley Academy Manu Benelli Ravenna. Match dai due volti con le faentine brave nei primi due set a vincere con autorità (25-11 e 25-12) poi Ravenna rialza la testa e comanda a lungo il terzo, facendosi poi recuperare dalla Fenix sul 22-22. Faenza ha la possibilità di vincerlo sul 24-23, ma non chiude i conti e perde 25-23. Nell’ultimo periodo si riscatta vincendo 25-20.

“Prestazione positiva anche se abbiamo commesso alcuni errori – sottolinea coach Angelo Manca -: abbiamo infatti sbagliato troppe battute e murato meno del solito. Ravenna è una squadra giovane che si è fatta valere nel terzo quarto mettendoci in difficoltà e anche l’ultimo set è stato molto combattuto. In alcune situazioni di gioco ha prevalso la nostra esperienza, ma dobbiamo continuare a lavorare per crescere ancora”. Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato 22 ottobre alle 17 in casa contro la Libertas Volley Forlì.