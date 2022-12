Volley, la Fenix Faenza non lascia nemmeno un set al Forlimpopoli e consolida il secondo posto

Pronto riscatto della Fenix. Le faentine cancellano il ko con Cervia regolando 3-0 il Rainbow Forlimpopoli, risultato che permette loro di mantenere il secondo posto. Match molto combattuto come era nelle previsioni, con tutti i set che sono stati molto tirati.

“Sono molto contento della reazione che hanno avuto le mie ragazze dopo la sconfitta con Cervia – spiega coach Angelo Manca -. Quel passo falso aveva portato un po’ di scoramento nel gruppo e infatti in settimana non sempre siamo riusciti a fare le solite cose in allenamento, perché mancavo la concentrazione. In campo però c’è stata la grande reazione e mi complimento con tutte. Ora vogliamo chiudere al meglio il girone d’andata prima della pausa natalizia, sfruttando le ultime due gare. Voglio però rendere onore a Forlimpopoli che ha giocato un’ottima partita pur avendo tante infortunate, una situazione con cui sta convivendo da tempo”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà in casa del Gut Chemical Bellaria, match in programma sabato 10 dicembre alle 18.

Fenix Faenza 3 - Rainbow Forlimpopoli 0 (25-18; 25-22; 25-23)

FAENZA: Alberti 10, Goni 6, Solaroli 6, Gorini 13, Scardovi ne, Bertoni ne, Betti 4, Emiliani 3, Baldani 1, Spada 9, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli 1, Maines 2. All.: Manca

FORLIMPOPOLI: Chiericati 9, Dall’Amore ne, Fabbri 8, Ka Ndeye, Morelli 9, Ravaioli, Rossi 10, Santinelli, Toresi 1, Zuffi (L), Zanetti. All.: Brunetti

ARBITRI: Tassinari - Vandi

NOTE. Punti in battuta: FA: 4, FO: 2; Errori in battuta: FA: 9, FO: 6; Muri: FA:9, FO: 7.