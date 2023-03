Volley, in serie D la Fenix batte in trasferta la Libertas Forlì

Vittoria ‘non del tutto convincente’ per la Fenix che sbanca 3-1 il campo della Libertas Forlì, ultima della classe, non brillando come nella gara precedente. È lo stesso coach Loris Polo a sottolineare quanto la prestazione sia stata sottotono.

“Siamo state altalenanti e la partita ha rispecchiato quello che siamo in questo momento – sottolinea Polo -. Nella giornata precedente avevamo giocato molto bene mettendo grinta e determinazione, mentre a Forlì non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Abbiamo affrontato l’ultima in classifica ancora a zero punti non nella maniera migliore e giustamente abbiamo perso il primo set. Anche nel secondo abbiamo faticato trovandoci sotto 22-24 poi lo abbiamo vinto ai vantaggi perché abbiamo un filino in più di esperienza e siamo più pronti per giocare queste partite. Il terzo e il quarto set sono stati invece in discesa, anche perché Forlì è calata essendosi resa conto di aver perso una grande occasione".

"Sono perplesso per come abbiamo giocato, perché anche se abbiamo ancora qualche infortunata non possiamo dire che sia una scusante: chi scende in campo sta bene e deve fare di più. Ci prendiamo i tre punti, ma se l’attenzione sarà sempre questa non so quante altre partite vinceremo. Dovremo aumentare la concentrazione e correggere gli errori, ma visto che avremo anche tante partite a livello giovanile in questo periodo, ci sarà sempre meno tempo per lavorare sulle nostre lacune e devo far capire al gruppo che ogni allenamento sarà da sfruttare al meglio - conclude il mister faentino - Sono le giocatrici che devono essere le prime ad essere esigenti con loro stesse per crescere ed esprimersi nella maniera migliore”. La Fenix ritornerà in campo sabato 11 marzo alle 20.30 in casa contro la Figurella Rimini.

Libertas Forlì 1 - Fenix Faenza 3 (25-22; 25-27; 19-25; 16-25)

FAENZA: Ciavarra 3, Benedetti 6, Dall’oppio 15, Melandri 1, Rossi 15, Enabulele 8, Ramponi 6, Gallegati 10, Zoli( L), Tamburini ne, Bartoli ne, Lazzarini ne, Valgimigli ne. All.: Polo