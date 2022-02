Volley, l’Olimpia Teodora saluta Taylor Fricano: la giocatrice americana rescinde il contratto

La società Olimpia Teodora Ravenna comunica la rescissione consensuale del contratto con la giocatrice americana Taylor Fricano. A Taylor, protagonista a Ravenna, oltre che nella prima parte di questa stagione, anche nei playoff dello scorso anno, va il ringraziamento di tutta la famiglia Olimpia Teodora, che le augura il meglio per il suo futuro personale e professionale. "Thank you Taylor, we wish you all the best!".