Volley, l’Olimpia under 18 è seconda in regione e si qualifica per le finali nazionali

Grande risultato per la squadra Under 18 dell’Olimpia Teodora Ravenna che, grazie al secondo posto ottenuto nelle final-four regionali di Parma domenica, si qualifica per le finali nazionali.

Le giovani ragazze guidate da coach Andy Delgado si guadagnano subito in mattinata la qualificazione nazionale battendo nella seconda semifinale per 3-0 (28-26, 25-19, 25-20) la VTB Berna Bologna.

Nel pomeriggio arriva poi la sconfitta in finale contro la Moma Anderlini Modena, che conquista il titolo regionale vincendo 3-0 (25-18, 25-15, 25-18). Per le ragazze ravennati una splendida medaglia d’argento e il biglietto per Verona, dove dal 24 al 29 maggio si svolgeranno le finali nazionali.