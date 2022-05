Volley, la Consar Under 19 affronta le finali nazionali

Parte mercoledì mattina alle 11 l’Under 19 della Consar per Alba Adriatica, dove da giovedì 26 si giocherà le sue carte nella finale nazionale giovanile Crai di categoria. La formazione ravennate, inserita nel girone G, che ha il suo campo di gara al Palasport di Martinsicuro, debutta giovedì alle 15.30 contro la Consorzio Global Colombo Genova, campione under 19 in carica. Venerdì 27 doppio impegno: alle 10.30 contro la vincente del girone di qualificazione che si sta giocando oggi e che comprende Nuova Decimomannu, Sir Safety Perugia, Roma 7 Volley e Vittorio Veneto Milano; alle 17 contro la Pallavolo Padova.

“La squadra sta bene, ha grande entusiasmo, derivato dall’ottimo finale di stagione in cui a suon di vittorie ha ottenuto la salvezza in B – ammette il coach Roberto De Marco - e il titolo regionale, e ha piena consapevolezza di potersi giocare le sue carte. Proveremo a dire la nostra, senza assilli e senza pressioni, sapendo che ci confrontiamo con il meglio del movimento giovanile in Italia. Sapremo che dovremo mettere in campo in ogni partita anima, cuore e testa ma sono convinto che qualche soddisfazione riusciremo a togliercela”. Non faranno parte della spedizione, essendo fuori età, Pirazzoli e Baroni. Dal gruppo dell’Under 17 sono stati chiamati l’alzatore Samuele Candito, l’opposto Leonardo Capiozzo e lo schiacciatore Francesco Marchi.

I convocati per Alba Adriatica

Alzatori: Candito e Ricci Maccarini. Opposti: Bovolenta e Capiozzo. Centrali: Boscherini, Minniti, Santoni, Tomassini. Schiacciatori: Falzaresi, Marchi, Orioli, Pascucci. Liberi: Fucksia, Ventisette.

Dopo le finali nazionali, ci sarà pochissimo riposo per Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli. I due ragazzi della Consar, insieme a Filippo Mancini, sono stati convocati dal ct Battocchio per il collegiale della nazionale Juniores, che si tiene a Zocca, in preparazione ai campionati Europei in programma in Italia, a Vasto e Montesilvano, dal 17 al 25 settembre. Bovolenta sosterrà entrambe le settimane di collegiale mentre Mancini parteciperà alla prima settimana, fino al 19 giugno e Orioli alla seconda, dal 20 al 26 giugno.