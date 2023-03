Volley, la Fenix cade a testa alta contro la capolista Cervia

La Fenix esce a testa alta dalla sfida con la capolista Cervia nonostante la sconfitta per 0-3. La squadra ha infatti giocato una buona partita dando un segnale di crescita importante in vista dei playoff che inizieranno tra qualche settimana. L’unica nota stonata viene dalla classifica dove l’Emanuel Riviera Rimini ha allungato e ora è seconda con quattro punti di vantaggio sulle faentine.

“Cervia oggettivamente è più forte di noi – afferma coach Angelo Manca - anche se le ragazze hanno fatto una buona partita soprattutto nel primo e nel terzo set e credo che avremmo meritato di vincerne almeno uno. La grossa differenza che ho notato in entrambe le partite e che Cervia, oltre ad avere giocatrici di grandissimo livello, ha la qualità di commettere pochissimi errori. Contro di noi sono stati quattro nel primo set, tre nel secondo e cinque nel terzo: quando una squadra ha questa continuità di gioco è difficile da fermare. Ora dobbiamo lavorare per giocare al meglio le ultime tre partite di stagione regolare per prepararci ad affrontare i play off nel miglior modo possibile”.

Nel prossimo turno la Fenix riceverà venerdì 17 marzo alle 21.15 in casa della Rainbow Forlimpopoli.

Fenix Faenza 0 - My Mech Cervia 3 (24-26; 15-25; 26-28)

FAENZA: Alberti 14, Enabulele ne, Bertoni 11, Solaroli ne, Gorini 1, Scardovi ne, Betti 9, Emiliani, Baldani 5, Spada 10, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines

3. All.: Manca

CERVIA: Agostini 7, Grassi 2, Zappi 6, Toni 3, Toppetti 2, Vega 19, Petrarca, Gardelli (l2); Puliti ne, Di Fazio 6, Ceci 3, Artistico ne, Ravaioli (L1). All.:

Simoncelli

ARBITRI: De Nisco - Barducci

NOTE. Punti in battuta: FA: 5; CE: 5; Errori in battuta: FA: 10; CE: 8; Muri: FA: 6; CE: 5