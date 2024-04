Volley, la Fenix Energia vince il campionato di serie D

La Fenix Energia vince il campionato di serie D. Le ragazze di coach Polo conquistano un risultato meritato in un PalaBubani vestito a festa, coronando nel modo migliore una stagione indimenticabile. La vittoria matematica è arrivata grazie al successo casalingo sul Granarolo Volley nell’ultima giornata che ha permesso di lasciare a distanza il Cus Medicina, arrivato secondo.

“È stata una apoteosi – afferma coach Loris Polo -. Abbiamo giocato in una cornice di pubblico bellissima con tanti ragazzi delle nostre giovanili di tutta l’età che ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto. È stato tutto perfetto e per non farci mancare nulla abbiamo deciso di perdere il primo set per rendere la serata ancora più emozionante... Un mio dirigente nel gruppo Whatsapp della squadra ha scritto una frase di Van Gogh che fotografa quello che abbiamo fatto “Sogno di dipingere e mi ritrovo a dipingere il mio sogno”: noi abbiamo dipinto il nostro sogno. E ci siamo riuscito grazie ad una settimana perfetta di allenamenti in cui abbiamo preparato benissimo la partita ed infatti le ragazze sono state molto brave. Sapevamo che una squadra giovane e motivata come la nostra avrebbe avuto la meglio contro un’avversaria più esperta ma senza motivazioni, se avesse giocato distesa e tranquilla, ed è quello che abbiamo fatto dal secondo set. Abbiamo ottenuto qualcosa di bello e inaspettato ad inizio stagione e mi congratulo con le ragazze che hanno fatto passi da gigante in questi due anni. E adesso arriva il bello…”.

Fenix Energia Faenza 3 - Granarolo Volley 1 (23-25; 25-15; 25-17; 25-19)