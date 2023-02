Volley, la Fenix vince a Forlì al tie break

La Fenix si aggiudica due punti sul campo del Claus Volley Forlì, formazione che ha dimostrato di valere ben di più della posizione in classifica che occupa. La vittoria per 3-2 rallenta la marcia delle faentine verso il primo posto e ora sono in attesa del risultato dell’Emanuel Volley Rimini, attualmente in ritardo di sette punti, che giocherà sabato in casa contro la Retina Cattolica. Sabato 11 febbraio alle 17 al PalaBubani ci sarà il big match tra la Fenix e le riminesi, dove in palio ci saranno punti pesanti per l’assegnazione del secondo posto.

La partita è molto combattuta con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Nella prima frazione è la Fenix a provare la fuga andando sul 18-13 senza però riuscire a chiudere i conti a causa dell’ottima reazione delle padrone di casa. L’allungo decisivo arriva grazie ad alcune ottime giocate che regalano il 25-18. Il secondo set è di marca forlivese. La maggiore attenzione nelle fasi calde del match permette alle padrone di casa di aggiudicarsi la frazione 25-17. La Fenix reagisce poi alla grande e mette in campo il suo carattere che le permette di piazzare un incredibile break, volando dal 15-13 al 25-14. Emozioni anche nel quarto set con le faentine che riescono a superare le avversarie nel finale sul 24-23, cadendo poi 24-26 ai vantaggi. Il tie brek premia la Fenix 15-11 costretta comunque a sudare ancora una volta fino all’ultimo contro una determinata Claus Volley.

“Le ragazze sono state brave a riprendere in mano la partita in un momento difficile – sottolinea coach Angelo Manca -, ma non abbiamo giocato bene e in vista della partita di sabato 11 febbraio, bisognerà lavorare sodo nella prossima settimana, perché giocando così con Rimini sarà difficile vincere. Qualcosa di buono si è comunque visto, anche se nei set persi abbiamo giocato male in ogni fondamentali e in tutti i reparti. Fortunatamente gli ace sono stati più delle battute sbagliate e questa è sempre un’ottima statistica”.

Claus Volley Forlì 2 Fenix Faenza 3 (18-25; 25-17; 14-25; 26-24; 11-15)

FORLI’: Stradaioli 13, Moretti 5, Ugolini ne, Cappelli ne, Sedioi (L2), Petrini (L1), Giunchi ne, Karaj, Zattini, Marisi 4, Ikenna 22, Altini 2, Esposito 12, Casadei ne. All.: Fresa

FAENZA: Alberti 18, Goni ne, Bertoni 3, Solaroli 12, Gorini 2, Scardovi, Betti 19, Emiliani, Baldani 4, Spada 13, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines 3. All.: Manca

ARBITRI: Camillini - Gatti

NOTE. Punti in battuta: FO: 5, FA: 20; Errori in battuta: FO: 17, FA: 13; Muri: FO: 5, FA: 10